  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa'nın projeye almaması dönüm noktası oldu! Türkiye o İHA'yı yaptı, dünya peşine düşecek

Wagner faaliyetlerine devam edecek mi? Rusya'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile flaş yazı: İhtiyaç duyulmuştur

Yozlaşmış Seküler Batının yeni sorunu: Kendini hayvan sanan gençler!

Petrol ve doğalgazı tahtından edecek! Türkiye'den dev hamle, dünya şaşkınlıkla izliyor

Her tahmini tutan isimden çok kritik dolar uyarısı! 'Sadece saatler kaldı' diyerek milyonlara çağrı yaptı

Marmaris'teki orman yangınında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Stoltenberg'den flaş açıklama

Putin ve Al Sani'den kritik temas

Türkiye'ye bir petrol müjdesinin daha gelmesi an meselesi! Petrol fışkırıyor, gözler o ilimize çevrildi
Sosyal Medya Bir zamanlar çarşaf 'gericilik' işaretiydi! Şimdi reyting aracı...
Sosyal Medya

Bir zamanlar çarşaf 'gericilik' işaretiydi! Şimdi reyting aracı...

Yeniakit Publisher
2023-06-26 23:31:00 - 2023-06-27 00:20:58

Bir zamanlar solcuların "gericilik" işareti olarak gösterdiği "çarşaf" günümüzün reyting aracına döndü.

Uğruna mücadelelerin verildiği tesettür günümüzde reyting aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Bazı çevrelerin uydurduğu "rap-ilahi" tarzı, sosyal medyada yaygınlaşırken, çarşafa gericilik diyen kadınlar ise çarşaflarla çektikleri videolarla reyting peşinde koşuyor.

Görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine sebep oldu.

İzleyen dönüp bir daha izliyor! Sosyal medyanın fena diline düştüler
İzleyen dönüp bir daha izliyor! Sosyal medyanın fena diline düştüler

Sosyal Medya

İzleyen dönüp bir daha izliyor! Sosyal medyanın fena diline düştüler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gönül Dağı sezon finali ile sosyal medyayı salladı!
Gönül Dağı sezon finali ile sosyal medyayı salladı!

Medya

Gönül Dağı sezon finali ile sosyal medyayı salladı!

CHP’li belediyeler hizmette çığır açıyor! ‘ha ha ha, hi hi hi’ etkinliği Sosyal Medya bu görüntülerle yıkılıyor
CHP’li belediyeler hizmette çığır açıyor! ‘ha ha ha, hi hi hi’ etkinliği Sosyal Medya bu görüntülerle yıkılıyor

Sosyal Medya

CHP’li belediyeler hizmette çığır açıyor! ‘ha ha ha, hi hi hi’ etkinliği Sosyal Medya bu görüntülerle yıkılıyor

Al Hilal takımının lüks uçağı sosyal medyayı salladı! Uçağın içerisini görenler şaşıp kalıyor
Al Hilal takımının lüks uçağı sosyal medyayı salladı! Uçağın içerisini görenler şaşıp kalıyor

Sosyal Medya

Al Hilal takımının lüks uçağı sosyal medyayı salladı! Uçağın içerisini görenler şaşıp kalıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Galatasaraylı damada öyle bir şey yaptılar ki…
Sosyal medyada gündem oldu! Galatasaraylı damada öyle bir şey yaptılar ki…

Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem oldu! Galatasaraylı damada öyle bir şey yaptılar ki…

Sosyal medyada trafik dersi! Nasıl kusursuz park ederim?
Sosyal medyada trafik dersi! Nasıl kusursuz park ederim?

Sosyal Medya

Sosyal medyada trafik dersi! Nasıl kusursuz park ederim?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23