Bir zamanlar çarşaf 'gericilik' işaretiydi! Şimdi reyting aracı...
Bir zamanlar solcuların "gericilik" işareti olarak gösterdiği "çarşaf" günümüzün reyting aracına döndü.
Uğruna mücadelelerin verildiği tesettür günümüzde reyting aracı olarak kullanılmaya başlandı.
Bazı çevrelerin uydurduğu "rap-ilahi" tarzı, sosyal medyada yaygınlaşırken, çarşafa gericilik diyen kadınlar ise çarşaflarla çektikleri videolarla reyting peşinde koşuyor.
Görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine sebep oldu.
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