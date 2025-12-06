Bir zamanlar Avrupa kupalarında oynuyordu! 7 kişiyle çıktılar, maç iptal oldu

  • İSTANBUL
TFF 2. Lig’de, Yeni Malatyaspor yeterli oyuncuyla sahaya çıkmadığı için Isparta 32 FK maçı iptal edildi. Sarı Kırmızılılar 2019 yılında Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etmişti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 14. haftasındaki Isbaş Isparta 32 SK karşılaşmasına yeterli sayıda oyuncuyla çıkmadığı için maç iptal edildi.

Sahasında Isparta ekbini ağırlayan ağırlayan Yeni Malatyaspor, mücadeleye 7 kişilik kadroyla çıktı.

Hakem Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor'un yeterli sayıda oyuncuyla müsabakaya çıkmamasından dolayı karşılaşmayı iptal etti.

Yeni Malatyaspor, geçen hafta deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor müsabakasına da yeterli futbolcusu bulunmadığı için çıkmamıştı.

Sarı kırmızılar bir dönem Süper Lig'de güzel işlere imza atmış, hatta 2019 yılında Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme başarısı dahi göstermişti.

