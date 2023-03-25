Bir YRP''ye bakın bir de Davutoğlu Babacan ve Karamollaoğlu'na! Fatih Erbakan’dan örnek davranış ve 6284!

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılım kararını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin tutumunu eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bir Yeniden Refah Partisi’nin son kararına bakın..

Hem de daha üç gün önce, “biz müstakil olarak seçime gireceğiz” şeklindeki karardan sonra, “dindar insanların kazanımları kaybolmasın, bundan sonraki süreçte de dindar insanların kazanımları giderek artsın” diye yaptığı fedakarlığa bakın..

Bir de, CHP’nin eteğine yapışan Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu’na bakın..

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Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı yardımcılığı istemeden.. Bakanlık istemeden.. Sadece, “Halk yararına yapılması gereken taleplerimiz var. Bunların takipçisi olunacağına dair mutabakata varalım, yeter” diyerek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, HDP’yi ziyareti sonrasındaki gelişmelerde yaşanılan gizliliğin tam aksine.

“Ne istiyorsak, yazılı mutabakatta var” diyerek..

Bir anlamda, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının karşılığında nelerin alındığının açıklanmamasına da atıf yaparak..

Her şeyin halkın huzurunda cereyan ettiğini bize gösterdi.

Bu vesile ile fitnecilere hatırlatayım..

Yeniden Refah Partisi’nin önceki mutabakat metninde 6284 sayılı kanunda gözden geçirme talebi vardı..

Nasıl ki, Erbakan Hoca’nın “kanlı mı olacak, kansız mı” sözlerini çarpıtmışlardı..

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