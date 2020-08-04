Bir YouTuber'ın 2 saat boyunca hareket etmediği video milyon tık aldı

30 bin abonesi bulunan Endonezyalı YouTuber Muhammad Didit, 2 saat boyunca hareket etmediği bir video paylaştı. YouTuber videosunda hiç bir şey yapmadan iki saat boyunca sadece oturdu. YouTuber, toplam 3 milyon görüntüleme sayısının 2,5 milyondan fazlasını bu video aracılığıyla kazanmış durumda. YouTuber, bu görüntüleme sayısının 2,5 milyon kadarınıysa tek bir video üzerinden sağladı; üstelik bu videoda hiçbir şey yapmıyordu. Endonezyalı YouTuber'ın iki saat boyunca oturduğu videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.