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Teknoloji

Bir YouTuber'ın 2 saat boyunca hareket etmediği video milyon tık aldı

Endonezyalı YouTuber 2 saat boyunca hareket etmediği bir video paylaştı. Peki Endonezyalı YouTuber'ın 2 saat boyunca hareket etmediği video kaç görüntülenme aldı?

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:50:00 -
Bir YouTuber'ın 2 saat boyunca hareket etmediği video milyon tık aldı

30 bin abonesi bulunan Endonezyalı YouTuber Muhammad Didit, 2 saat boyunca hareket etmediği bir video paylaştı. YouTuber videosunda hiç bir şey yapmadan iki saat boyunca sadece oturdu. YouTuber, toplam 3 milyon görüntüleme sayısının 2,5 milyondan fazlasını bu video aracılığıyla kazanmış durumda. YouTuber, bu görüntüleme sayısının 2,5 milyon kadarınıysa tek bir video üzerinden sağladı; üstelik bu videoda hiçbir şey yapmıyordu. Endonezyalı YouTuber'ın iki saat boyunca oturduğu videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

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