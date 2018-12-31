Bir yılda neler yaşadık? Hem savaştık hem büyüdük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bağımsız bir dış politika güden Türkiye, geride bıraktığımız 2018 yılı içerisinde küresel bir güç olduğunu da ispatladı. Suriye ve Irak topraklarında terör örgütlerine karşı operasyonlar yürüten Türkiye, dünya üzerinde terörizme karşı en net duruşu sergileyen ülke oldu. Milli gelirine göre dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olan Türkiye, diplomasi alanında da kritik zaferler elde etti. Başkan Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’ndaki ‘Dünya beşten büyüktür’ resti Tahran ve Soçi’deki, Suriye zirveleri mazlum milletler için umut kaynağı oldu. İç siyasette de destan yazan Türkiye, sistematik finansal saldırıları akıl dolu stratejik hamlelerle püskürtürken, CHP’nin AK Parti’ye çelme takmak uğruna giriştiği seçim hülleleri de Türk siyasi tarihine geçti. CHP’li 15 vekilin İYİ Parti’ye transfer edildiği ikinci Güneş Motel vakasına millet sandıkta kırmızı kart gösterdi. 24 Haziran’da parlamenter sistemin prangalarından kurtulan Türkiye, dünya devleriyle rahat bir şekilde boy ölçüşebileceği Cumhurbaşkanlığı sistemine adım attı.

İşte 2018’e damga vuran olaylar:

-4 Ocak’ta Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar, görevden el çektirildi. FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle CHP’li Hazinedar’ın görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Kod Adı: Zeytin Dalı

-20 Ocak’ta Mehmetçik, Türk halkının bekası için yine Suriye semalarına çıktı. Türkiye’yi tehdit eden PKK’ya bomba yağdırdı. TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın ardından Suriye’ye 2. büyük operasyonu başlattı. Bu seferki harekatın adı Zeytin Dalı. Hedef, PKK-YPG ve DEAŞ. Saat 17.00 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nde konuşlu F-16’larımız tam donanımlı havalanarak Suriye tarafındaki Afrin’e hareket etti. Hain yuvaları tek tek vuruldu. 58 gün süren operasyonda 46 askerimiz şehit düştü. TSK’nın aktardığı bilgiye göre harekât boyunca 3603 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’ye karadan da girdik

-21 Ocak’ta Mehmetçik Suriye sınırını geçerek Afrin’e kara harekatı başlattı. Bölge, ABD’nin maşası olan PKK-YPG ile DEAŞ’tan temizlendi. Top ve tanklarımız bölgenin Kandil’i olarak bilinen ve tünellerle depoların bulunduğu Parsa Dağı’nı yerle bir etti. YPG’nin elindeki 9 köy alındı.

-3 Şubat’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlığa yeniden seçildi. Kılıçdaroğlu 790, Muharrem İnce ise 447 oy aldı.

-4 Şubat’ta 163 delegenin imzasıyla aday olup 447 oy alan İnce, 1082 imzayla aday olup 790 oyla seçilen Kılıçdaroğlu’na çıkıştı. Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlığı’na yeniden seçilen Kılıçdaroğlu için sosyal medya üzerinden şu mesajı paylaştı: “İmzasını aldığı delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?”

-11 Mart’ta BAE’den Türkiye’ye gelen Başaran Holding’e ait özel uçak İran’ın başkenti Tahran’ın güneyinde düştü.

Bir 'tosun' geldi geçti

-12 Mart’ta Mehmet Aydın ‘Çiftlik Bank’ sayesinde binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçtı.

-18 Mart’ta eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti.

-21 Mart’ta Aydın Doğan, Demirören Medya Grubu ile Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda el sıkıştı.

-31 Mart’ta internete RTÜK denetimi getiren düzenleme Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

-3 Nisan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temel atma törenine katıldı.

-4 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Suriye konulu “Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi” düzenlendi.

-5 Nisan’da Eskişehir bulunan Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü’nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

-18 Nisan’da seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verildiği açıklandı.

Hülleci vekiller sahneye çıktı

-22 Nisan’da CHP’li 15 milletvekili partilerinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçti.

-24 Nisan’da İstanbul, Gazi, İnönü Üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin bölünmesini ve 20 yeni üniversite kurulmasını düzenleyen tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştı.

-2 Mayıs’ta CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifak konusunda anlaştı.

-3 Mayıs’ta Türkiye’nin günlerce konuştuğu, hakkında çeşitli iddiaların ortaya atıldığı Çorum’daki mezarlıkta ağlayan kızın, psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

-4 Mayıs’ta CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce oldu. Partideki rakibi Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanlığına aday gösteren Kılıçdaroğlu, İnce’nin adaylığını “Gel bakalım Muharrem” diyerek duyurdu.

-10 Mayıs’ta seçimlere katılabilmesi için İP’e geçen 15 CHP milletvekili, tekrar partilerine döndü.

-2 Haziran’da Muharrem İnce, Zeytin Dalı Harekatı Komutanı Metin Temel için, “30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general, o general. Onun apoletlerini sökeceğim” diyerek büyük tepki çekti.

-4 Haziran’da Fenerbahçe’nin yeni başkanıAli Koç oldu.

-14 Haziran’da Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti’lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, AK Partili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti.

-14 Haziran’da Sapanca’da kuyruğu ve bacakları kesilmiş yavru bir köpek bulundu. Vahşetin sorumlusu kısa süre içerisinde tutuklandı.

Adam kazandı

-24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,5’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi ve yeni sistemin ilk başkanı oldu. İnce ise FOX‘tan İsmail Küçükkaya’ya seçim programı sırasında ‘Adam kazandı’ şeklinde mesaj gönderdi.

-25 Haziran’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Seçim sonuçlarını kabul ediyorum” dedi.

-29 Haziran - 2 Temmuz’da 8 yaşındaki Eylül ve 4 yaşındaki Leyla’nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

-8 Temmuz’da Çorlu’daki tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 300’ü aşkın kişi yaralandı.

Erdoğan yemin edip göreve başladı

-9 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı.

-11 Temmuz’da Adnan Oktar’ın suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

-13 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı Binali Yıldırım’a Devlet Şeref Madalyası verildi.

-17 Temmuz’da bedelli askerlik kamuoyuna duyuruldu. 635 bin 582 kişinin başvurduğu bedelli askerlik uygulaması ile elde edilen gelir 9 milyar 533 milyon TL oldu.

-24 Temmuz’da CHP’li Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzanın toplandığını bildirdi.

-31 Temmuz’da PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu Nurcan Karakaya ve 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya hayatını kaybetti.

-1 Ağustos’ta Müslümanlara yönelik ırkçılığın göstergesi burka yasağı yürürlüğe girdi. Müslümanlara yönelik ırkçı faaliyetlerin artış gösterdiği Danimarka, İsviçre ve Hollanda’da, büyük tartışmalara yol açan burka yasağı getirildi. Yasağa karşı olarak gerçekleştirilen protesto gösterilerine ve tepkilere rağmen bu ülkelerdeki yasaklar devam ediyor.

-2 Ağustos’ta CHP de olağanüstü kurultay talebiyle ilgili, “Toplam delege sayımız 1240. Dolayısıyla noter tasdikli imza sayımızın 621 olması gerekiyor. Noter tasdikli imza sayımız 630” denildi.

-3 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 günlük eylem planını açıkladı.

-3 Ağustos’ta CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için kendilerine sunulan noter onaylı belge sayısının 605 olduğunu, başvuranların açıklamalarının aksine kendilerine 630 imza teslim edilmediğini bildirdi.

ABD’li bakanlar dondu kaldı

-4 Ağustos’ta Erdoğan, ABD’li bakanların mal varlıklarının dondurulması talimatını verdi.

-12 Ağustos’ta ABD Doları ve Euro tarihi zirvesine ulaştı. Türkiye’ye tehditler savuran ABD’nin girişimleri sonucu doları Türk Lirası karşısında 7.21 seviyesini gördü. Euro ise 8.11’e kadar çıktı.

-18 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı’na yeniden seçildi.

-7 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran’daki İdlib konulu üçlü zirvede görüştü.

-7 Eylül’de terör örgütlerinin bülteni haline gelen Cumhuriyet gazetesinde yönetime neşter vuruldu. Cumhuriyet Vakfı’nın 2014 yılındaki yönetim kurulu seçiminin usulsüz gerçekleştiği iddiasıyla açılan davada mahkemenin ‘seçimin iptali’ yönündeki kararının ardından yapılan toplantıda yönetim değişti.

-3 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

-4 Ekim’de gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na girdikten sonra bir daha haber alınamadı. Emniyet mensuplarının konsoloslukta yaptığı incelemenin ardından Suudi Arabistan devlet televizyonu Kaşıkçı’nın ‘yaşanan arbede sonucu öldüğünü’ açıkladı.

-12 Ekim’de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan ve ABD ile Türkiye arasındaki krize neden Rahip Brunson serbest bırakıldı.

-17 Ekim’de ‘İstanbul fotoğrafçısı’ olarak anılan Ara Güler, hayatını kaybetti.

-29 Ekim’de dünyanın en büyük havalimanın açılışı yapıldı. İstanbul Havalimanı’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını İstanbul verdik. Hayırlı olsun” dedi.

-9 Kasım’da Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı.

-26 Kasım’da Sancaktepe’de UH-1 tipi askeri helikopter düştü. 4 asker şehit oldu.

Sarı Yelekliler Avrupa’yı yaktı

-30 Kasım’da Avrupa’da Sarı Yelekliler’in protesto dalgası bu yıla damga vurdu. Haftalarca Fransa’da süren gösteriler üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un özür dilemesi ve “Sarı Yelekliler”e yönelik açıklamaları da protestocuların talepleri için yeterli olmadı.

-10 Aralık’ta Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya FETÖ’ye yardım etme suçundan dava açıldı.

-11 Aralık’ta Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit düştü.

-12 Aralık’ta CHP ve İYİ Parti, yerel seçim ittifakı için anlaştı.

-13 Aralık’ta Cumhurbaşkanı; ‘İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nı açıkladı. Ankara’daki tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.

-18 Aralık’ta CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının ise Ekrem İmamoğlu olduğunu duyurdu.

-23 Aralık’ta ‘Halk Arenası’ isimli programda milli iradeyi hedef alan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.