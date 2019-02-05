Bir yılda 1567 TL zamlandı

Türkiye’de bu yılın ilk enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE),2019 yılı Ocak ayında yıllık bazda yüzde 20.35 arttı. Gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 30.97'ye ulaşırken, teknoloji ürünlerinde ise fiyat artışları oyun konsolunda rekor kırdı.

TÜİK’in veri tabanından elde ettiğimiz rakamlara göre 2018 yılının ocak ayında Türkiye’de 1509 TL olan oyun konsollarının ortalama satış fiyatı, 2019 yılının ocak ayında 3 bin 76 TL’ye tırmandı.

Son bir yılda oyun konsollarındaki fiyat artışı 1567 TL’yi bulurken, yıllık zam oranı da yüzde 104’ü buldu. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Aralık 2018’de 2 bin 336 TL olan oyun konsolu fiyatındaki sadece son bir aylık artış oranı ise yüzde 31’i geçti.

Enflasyon sepetinde yer alan teknoloji ürünlerine bakıldığında son bir yılın zam şampiyonu olan oyun konsollarını tablet bilgisayarlar izledi. Son bir yılda Türkiye’deki tabletlerin ortalama fiyatı yüzde 75 artarken, bilgisayar fiyatları yüzde 53, telefon yedek parçaları yüzde 40, televizyon fiyatları ise yüzde 17’den fazla zamlandı.

Dolar kurundaki yükselişlerden en fazla etkilenen ürünlerin başında gelen akıllı telefonlarda ise yıllık ortalama fiyat artışı yüzde 8’in altında kaldı. Bunda artan fiyatlara bağlı olarak tüketicilerin daha orta segment modellere yönelmesi de etkili oldu.

Enflasyon sepetinde yer alan teknoloji kategorisinden ürünlere bakıldığında, fiyatı gerileyen tek ürün fotoğraf makinesi oldu. TÜİK verilerine göre 2018 yılının ocak ayında 1519 TL olan fotoğraf makinelerinin ortalama fiyatı, 2019 yılının ocak ayında ise yüzde 12’lik düşüşle 1338 TL’ye indi.

İşte teknoloji ürünlerinde son bir yıllık fiyat değişimleri