  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de kritik gece! Senato onayladı ama hükümet kapandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari sanığı Serdar Sertçelik Türkiye’de! Macaristan’dan özel uçakla getirildi CHP'ye Taliban benzetmesi! Sosyal medyada paylaşılan gerçekler gündemi sarstı Güney Çin Denizi'nde tansiyon düşmüyor! Çin'den Scarborough Sığı'nda gövde gösterisi ABD'den flaş hamle! Personel ve aileleri için o ülkeden acil tahliye emri verildi Trump destekli bütçe paketine Senato'dan yeşil ışık! Federal hükümet derin bir nefes aldı 31 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 31 Ocak 1835: Ebû Saîd ed-Dihlevî'nin vefatı (Nakşibendî-Müceddidî Şeyhi) ABD'den İsrail'e silah satışı! Savaşa yatırım yapıyorlar Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a tarihi uyarı
Yerel Bir yasa dışı bahis operasyonu daha! Tutuklandılar
Yerel

Bir yasa dışı bahis operasyonu daha! Tutuklandılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bir yasa dışı bahis operasyonu daha! Tutuklandılar

Mersin’de internet aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 26 cep telefonu, 36 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar, 7 harici hard disk, 1 tablet, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 19 banka kartı, 1 av tüfeği ile toplam değeri 707 bin TL olan 15 tam altın ve 7 bin TL nakit para ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahis baronuna dev darbe! Veysel Şahin'in 460 milyon Euro’su donduruldu
Bahis baronuna dev darbe! Veysel Şahin'in 460 milyon Euro’su donduruldu

Gündem

Bahis baronuna dev darbe! Veysel Şahin'in 460 milyon Euro’su donduruldu

Özel uçaklı bahis baronunun sır dolu yaşamı! Veysel Şahin kimdir?
Özel uçaklı bahis baronunun sır dolu yaşamı! Veysel Şahin kimdir?

Otomotiv

Özel uçaklı bahis baronunun sır dolu yaşamı! Veysel Şahin kimdir?

TFF kararları açıkladı! Bahis soruşturmasında ceza yağdı
TFF kararları açıkladı! Bahis soruşturmasında ceza yağdı

Spor

TFF kararları açıkladı! Bahis soruşturmasında ceza yağdı

Mersin'de dev bahis operasyonu! 1.9 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi
Mersin'de dev bahis operasyonu! 1.9 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi

Gündem

Mersin'de dev bahis operasyonu! 1.9 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23