Bir yanda Metin Akpınar bir yanda Uğur Dündar! Laikçilerin meşhur sözüyle Sözcü tayfasına müthiş gönderme
“Atatürk olmasaydı anan belli olurdu ama baban belli olmazdı” diyen kemalistleri kendi mahallelerinin bayrak taşıyanı Metin Akpınar ve Uğur Dündar ile vuran vatandaş gündem oldu.
Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın aynı kadından peydah ettikleri gayri meşru çocukları Türkiye’nin gündeminde.
Yaşanan rezillikler Müge Anlı programına kadar ulaştı. Ayrıca Metin Akpınar’ın çok sayıda çocuk aldırttığı da ortaya çıktı.
Bir vatandaşın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise büyük ilgi gördü. Söz konusu paylaşımda, ““Atatürk olmasaydı anan belli olurdu ama baban belli olmazdı” diyenlerin çocukları DNA testiyle babalarını arıyorlar. Fıkra bu kadar” denildi.
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