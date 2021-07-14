Bir yanda CHP, diğer yanda FETÖ! BTP'de kafa karışıklığı

Yenilenen İstanbul seçimlerinde CHP adayını destekleyen BTP, kendi genel başkanlarına kumpas kurduğu iddiası ile FETÖ'cü hakimlerin mahkumiyetlerini sevinçle karşıladı. AK Parti iktidarının, FETÖ'cü hakim ve savcıları yargılamak için elini taşın altına koyduğu bir dönemde, CHP'li milletvekillerinin "Mağdur olan FETÖ'cüleri işlerine iade edeceğiz" açıklamalarını görmezden gelen BTP, CHP'nin açıklamalarına tek itirazda bulunmadan, FETÖ'cü hakimleri sanki kendileri mahkum ettirmiş gibi algı üretti.

AK Parti iktidarını daha önce de Amerikancılıkla suçlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yenilenen seçiminde CHP'li adaya oy verme çağrısı yapan BTP’nin Haydar Baş'a yönelik kumpas kurulduğu iddiası ile FETÖ'cü hakim ve savcılara verilen cezayı sevinçle kamuoyuna duyurması çelişki olarak yorumlandı. AK Parti iktidarına karşı CHP ile ittifak yapan BTP'nin "Kesinleşen mahkumiyet kararlarını dahi gözden geçireceğiz" açıklaması yapan CHP'li milletvekillerinin FETÖ desteğine rağmen, ABD ile iş kotaran FETÖ'cüleri kurtarmaya çalışan CHP'ye tek eleştiri getirmemeleri manidar bulundu.