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Gündem Bir yalanı daha elinde patladı! Ümit Özdağ yine Suriyeli üzerinden patladı
Gündem

Bir yalanı daha elinde patladı! Ümit Özdağ yine Suriyeli üzerinden patladı

Halkı kin ve nefrete sürüklemek için her türlü yalanı ve iftirayı atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü ve bilet paralarının devlet tarafından karşılandığı iddiası, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 08:01:00 -
Bir yalanı daha elinde patladı! Ümit Özdağ yine Suriyeli üzerinden patladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, göçmenlerle ilgili gerçek dışı iddialarına bir yenisini daha ekledi.

Katıldığı bir canlı yayın programında "600 bin Suriyeli İstanbul'a göç ediyor. Otobüs biletleri devlet tarafından ödenecek” iddiasında bulunan Özdağ, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yalanlandı.

"Kaynak gösterilmeyen mesnetsiz iddialar"

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir televizyon kanalının sabah programında başkanlık ve personelinin mesnetsiz ifadelere maruz bırakıldığı ve yine gerçekliği olmayan veriler, kaynak gösterilmeksizin iddia yoluyla dolaşıma sokulmak istendi."

"Tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü"

"Yüzyılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen depremin ardından milletin seferber olduğu günlerde provokasyonun dahi sınırlarını zorlayan sorumsuzca açıklamaların kabul edilmesi mümkün değil. Mevzubahis programda ortaya atılan '600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğüne ve bilet paralarının Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılandığına' ilişkin iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür."
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"Dezenformasyon ve algı yönetimi"

Söz konusu açıklamanın deprem sonrası ortaya atılan diğer iddialar gibi bugüne kadar farklı yol ve yöntemlerle ülkede yaşayan yabancılar üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyon ve algı yönetimi çalışmalarının yeni bir boyutu olarak değerlendirildiğine yer verilen açıklamada, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası göç kuruluşlarıyla irtibatlı şekilde afet sürecinde de göç yönetiminin kesintisiz şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

"Doğru bilgi için resmi kurumları takip edin"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgesinde yaşayan yabancıların farklı illere çıkışları kayıtlı ve izinli olarak sağlanmaktadır. Ayrıca sorumlulukları gereği bu ülkeye en iyi şekilde hizmet eden mesai arkadaşlarımızı ve başkanlığımızı zan altında bırakan gerçek dışı ifadeleri de kabul etmiyoruz. Medya kuruluşlarımız başta olmak üzere kamuoyunun bu tür açıklamalara ve itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kurumları takip etmesi büyük önem arz etmektedir."

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