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Dünya

Bir ülkede kriz! OHAL ilan edildi: Sel felaketi hasara yol açtı, çok sayıda kişi öldü ve yaralandı! Basın açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-04 00:09:00 - 2024-07-04 00:11:04
Bir ülkede kriz! OHAL ilan edildi: Sel felaketi hasara yol açtı, çok sayıda kişi öldü ve yaralandı! Basın açıklaması

Kırgızistan'ın Batken, Celal-Abad, Oş ve Talas bölgelerindeki aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi sonrasında, bahsi geçen bölgelerde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Kırgızistan'da son 2 haftada aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi, yaşam bölgelerindeki durumu güçleştiriyor. Kırgızistan'ın Batken, Celal-Abad, Oş ve Talas bölgelerinde gerçekleşen sel, konutların ve binaların yıkılmasına neden oldu.

BÖLGELERDE OHAL İLAN EDİLDİ

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı Sivil Savunma Temsilcisi Kubanıç Temirbek Uulu, 2 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, "Taşkının maddi ve ekonomik sonuçlarının hesaplanıp ortadan kaldırılması amacıyla bölgede olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi. Bundan sonra durum çözüme kavuşturulacak." ifadesiyle 4 bölgede OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Söz konusu bölgelerde meydana gelen sel felaketinde toplamda 16 kişi hayatını kaybederken evler, iş yerleri ve binalar ağır hasar aldı.

KIRGIZİSTAN ACİL DURUMLAR BAKANLIĞINDAN UYARI

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından Kırgızistan'ın dağlık bölgelerinde su baskını riski bulunduğu vurgulandı. Bakanlık 7 Temmuz 2024'e kadar nehirlerdeki su seviyesinin yükselebileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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