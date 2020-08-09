Bir ülke zoru başarıyor... 100 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyayı etkisi altına alırken, Yeni Zelanda’dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesindeki koronavirüs vakalarına dair tüm dünyayı umutlandıran açıklamalarda bulundu.

Koronavirüse karşı kazanılan zaferde ülkesinin başarısını başka hiçbir ülkenin yakalamayamamasına rağmen, insanların bu hastalığa karşı kayıtsız kalmaması gerektiğinin altını çizen Başbakan Ardern, “Bir kilometre taşı olması açısından, evet 100 gün önemli bir zaman dilimi ancak bu durum günlük olan hiçbir riski asla azaltmaz.” diyerek tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Yeni Zelanda lideri, “Salgının arttığı bu dünyada var olmaya devam ettiğimiz sürece elbette risk devam ediyor.” diye konuştu.

Başbakan Ardern, Yeni Zelanda’daki aktif koronavirüs vakalarının tamamının yurt dışından geldiğini belirtti.