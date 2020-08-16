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Dünya

Bir ülke daha normalleşme anlaşması imzalayacak! İsrail duyurdu

İsrail, BAE'nin ardından Sudan'ın da yakında Tel Aviv ile normalleşme anlaşması imzalayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 23:47:00 -
Bir ülke daha normalleşme anlaşması imzalayacak! İsrail duyurdu

Terör devleti İsrail'in İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Arap devletlerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Sudan'ın da yakında Tel Aviv ile normalleşme anlaşması imzalayacağını bildirdi.

Cohen, yaptığı açıklamada, Sudan ile normalleşme anlaşmasının pek yakında olduğunu ifade ederek, bu sözde tarihi anlaşmanın belki yılbaşından bile önce imzalanabileceğini söyledi.

Tel Aviv ile Hartum arasında normalleşme anlaşmasının imzalanması için hazırlıkların sürdürüldüğü ifade edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ilk kez 3 Şubat tarihinde Uganda'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme yapmıştı.

Binyamin Netanyahu da yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine varıldığını söylemişti.

MOSSAD Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti, Zayid ile görüşecek

Ayrıca, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen'in bu akşam Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği bildirildi.

Cohen'in BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid ile Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasının detaylarını görüşeceği bildirilen haberde, BAE'li adı belirtilmeyen üst düzey bir yetkili kaynak gösterilerek, normalleşme anlaşmasının imzalanmasının hemen arkasından iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri açacağı öğrenildi.

BAE ve İsrail arasındaki skandal anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta terörist İsrail ve BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını bildirmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın ifadelerini paylaşarak "Bu, tarihi bir gün." iddiasında bulunmuştu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ve BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı duyurulmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, 1979 senesinde Mısır'ın, 1994'te ise Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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