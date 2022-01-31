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Dünya Bir ülke daha Kiev'deki personelini çekiyor
Dünya

Bir ülke daha Kiev'deki personelini çekiyor

Kanada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görev yapan Büyükelçilik personellerinden "zorunlu olmayanları" geri çekeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 08:27:00 -
Bir ülke daha Kiev'deki personelini çekiyor

Kanada Küresel İşler Departmanından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki Kanada Büyükelçiliği personelinin ailelerinin daha önce tahliye edildiği hatırlatılarak, kalan zorunlu olmayan personeli de geri çekmek için harekete geçildiği kaydedildi.

Kanada'nın önceliğinin vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği olduğu ifade edilen açıklamada, Büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği ve kalan yetkililerin konsolosluk hizmeti sağlayacağı duyuruldu.

Açıklamada hükümet, tüm Kanadalılara, Ukrayna'da bulunmalarının gerekli olup olmadığını yeniden düşünmesini önerdi.

Kanada Küresel İşler Departmanından 25 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Ukrayna ve çevresinde devam eden Rus askeri yığınağı ve istikrarı bozucu faaliyetler nedeniyle, Kanada Büyükelçiliği personelinin aile üyelerini geçici olarak geri çekme kararı aldık. Kanada ve Kiev'deki Ukrayna Büyükelçiliğindeki yetkililer durumu yakından izlemeye devam edecek." ifadelerine yer verilmişti.

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