Bir ülke daha harekete geçti! Skandal Türkiye kararı

Fırat'ın doğusunda yürütülen operasyon nedeniyle AB'den Türkiye’ye yönelik 'silah ambargosu' kararı çıkmasa da ülkeler tek tek bu kararı alıyor. Son olarak İtalya da Türkiye'ye silah satışını yasakladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin Türkiye’ye silah ambargosu uygulayacağını doğruladı.

Parlamentoda konuşan Di Maio, “Suriye krizine diplomatik çözüm bulunmalı, askeri değil” dedi. İtalyan Bakan, AB çapındaki bir ambargonun organize edilmesinin aylar sürebileceğini söyledi.

İtalya dünkü AB zirvesinin ardından bu yönde bir adım atacaklarını duyurmuştu, Di Maio’nun açıklamasıyla bu karar netleşmiş oldu.

Lüksemburg'da dün bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle oybirliğiyle Türkiye’yi kınama kararı almış ancak silah satışının yasaklanması yönünde ortak bir uzlaşıya varılamamıştı. Yayımlanan bildiride, silah ihracatının üyelerin ulusal kararı olduğu vurgulanmıştı.

Başta Almanya, Fransa, Norveç ve Finlandiya olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, Türkiye’ye silah ambargosu ilan etmişti.