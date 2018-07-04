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Bir ülke daha FETÖ okullarını Türkiye'ye devretti

FETÖ yapılanmalarına darbe vurulmaya devam edilirken Afrika ülkesi Kamerun da ülkedeki FETÖ okullarını TMV'ye teslim etti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:19
Bir ülke daha FETÖ okullarını Türkiye'ye devretti

Yaounde Büyükelçisi Hüsnü Murat Ülkü yaptığı açıklamada, örgüte bağlı okulları daha önce Türkiye'ye teslim etme kararı alan Kamerun'un, 3 şehirdeki 6 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devir işlemlerini tamamladığını açıkladı.

Kamerun'un 15 Temmuz darbe girişiminin ertesinde Türkiye'yle büyük bir dayanışma sergilediğinin altını çizen Ülkü, "Kamerun makamlarına ülkemizde böyle bir hainliğe kalkışanların Kamerun için de tehdit olduğunu anlattık. Onlar da bunun farkına vardı." dedi.

''KAMERUNLU ÖĞRENCİLER FETÖ PENÇESİNDEN KURTULDU''

Büyükelçi Ülkü, Kamerun yönetiminin, öğrencilerin devirden etkilenmemesi için eğitim yılının sonunun beklenmesini istediğini dile getirirken, haziran ayı içerisinde sınavların son bulmasıyla okulların fiziki devrinin yapıldığını belirtti.

Kamerunlu öğrencilerin FETÖ'nü pençesinden kurtulduğunu kaydeden Ülkü, iki ülke ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğuna dikkati çekerek, "Okulların teslimi, sağlam dostluk bağlarını teyit eden bir gelişme oldu." ifadesini kullandı.

TMV Başkanı Birol Akgün ise Kamerun hükümetine teşekkür ederek okullardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gelecek yıl itibarıyla TMV çatısı altında daha iyi şartlarda devam edeceğini söyledi.

Akgün, “Afrika’da ve dünyanın farklı bölgelerinde FETÖ iltisaklı okulların devrini almaya devam edeceğiz. Türkiye’den giden kaynaklarla kurulan bu okulların tekrar asıl hüviyetine kazandırılmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde FETÖ iltisaklı okulları teslim alan ve yeni okullar açan vakıf, dünya genelinde 100'ün üzerinde okulda eğitim-öğretim faaliyeti yürütüyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:19
  1. FETÖ okulları
  2. kamerun

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1648 dk önce
    HEPSİ AMERİKAN KOLEJİ OLMUŞ. BİZİ TÜRKÇE ÖĞRETİYORUZ DİYE UYUTMUŞLAR. ANA DİLLERİ İNGİLİZCE OLMUŞ. BİZİM MÜSLÜMAN TÜRK ÖĞRETMENLERİMİZDE İPNOZ OLMUŞ UYUTULUP AMERİKAN UŞAKLIĞI YAPMIŞLAR. HALA BU YOLA İNANAN DİRENENLER AMERİKAN KÖPEĞİDİR.
  • Bir b herifin marifetleriBir b herifin marifetleri48 dk önce
    Hurmayı ısırıyor, ağzındaki tüm lâşe kokusunu diğer yarıya sirayet ettirip, bu leşe dönüştürdüğü artığı meslekten atılan bir haşhaşiye yolluyor. Peki kçını kaşıyıp sildiği kağıtlar da koleksiyon yapıldı mı? Bunları koyunlarında gezdiren haşhaşilerin mesleklerine dönme beklentileri de var mı?
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