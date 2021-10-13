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Gündem Bir ülke daha açıkladı: Türkiye'den SİHA alacağız
Gündem

Bir ülke daha açıkladı: Türkiye'den SİHA alacağız

Nijerya'nın Zamfara Eyaleti Valisi Bello Matawalle, Türkiye'den SİHA satın alacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 15:56:00 -
Bir ülke daha açıkladı: Türkiye'den SİHA alacağız

Nijerya'nın Zamfara Eyaleti Valisi Bello Matawalle, teröre karşı savaşta kullanmak üzere bir Türkiye'den SİHA tedarik edeceklerini duyurdu.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Kuzeybatı Nijerya'daki Zamfara Eyaleti Valisi Bello Matawalle, bir Türk şirketinden eyalette faaliyet gösteren teröristlerle mücadeleye yardımcı olmak için SİHA alınacağını açıkladı.

Pazartesi günü 18 komisyon üyesi, 16 özel danışman, Devlet Hükümeti Sekreteri, Hizmet Başkanı ve üç genel müdürün ülkede göreve başlama töreninde konuşan Matawalle, hükümetinin rehavete müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Matawale, İşbirliğinin Türkiye'ye yaptığı son ziyaretler sırasında kurulduğunu belirtirken ziyaret sırasında kaydedilen bir diğer önemli başarının, "Türk-Nijerya İş Kongresi ve eyaletlere yatırım yapmak isteyen 20'den fazla şirketle bir araya geldikleri bir toplantı olduğunu" söyledi.

Ayrıca Nijeryalı vali, Başkan Erdoğan'ın Nijerya'yı ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile görüşeceğini belirterek tedariğin burada netleşeceğini söyledi.

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