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Dünya Bir ülke bu saçmalığı konuşuyor: Kaplumbağa yiyen çocuklar öldü, yaşlılar hastanelik oldu
Dünya

Bir ülke bu saçmalığı konuşuyor: Kaplumbağa yiyen çocuklar öldü, yaşlılar hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-09 13:28:00 -
Bir ülke bu saçmalığı konuşuyor: Kaplumbağa yiyen çocuklar öldü, yaşlılar hastanelik oldu

Zanzibar'da deniz kaplumbağası eti yiyen en az 8 çocuk hayatını kaybetti, 78 yetişkin hastanelik oldu.

Tanzanya'nın Zanzibar bölgesine bağlı Pemba Adası'nın Panza Adacığı'nda deniz kaplumbağası eti yiyen en az 8 çocuk hayatını kaybetti.

Mkoani Bölgesi Sağlık Yetkilisi Haji Bakari Haji, örneklerin tıp laboratuvarında incelenmesi sonucu kurbanların deniz kaplumbağası eti yedikten sonra öldüğünün teyit edildiğini söyledi. Haji, kurbanların eti salı günü yedikleri, ancak kınanma korkusuyla olayı cuma gününe kadar yetkililere bildirmediklerini belirtti.

Mart 2023'te Tanzanya'nın Hint Okyanusu'ndaki Mafia Adası'nda deniz kaplumbağası eti yiyen 7 kişi ölmüş, 8 kişiyse hastanelik olmuştu. Tanzanya'nın Mafia Adası'ndaki Bweni köyü başkanı Juma Khatibu, kurbanların deniz kaplumbağası etini balıkçılardan alıp yediğini kaydetmişti. Etin zehirli olduğundan şüpheleniliyor.

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