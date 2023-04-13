Bir türlü dikiş tutmuyor! Uğur Dündar’dan yeni karar
Halk TV, Tele 1ve Flash TV gibi CHP medyasında mekik dokuyan Uğur Dündar, tv100'den de ayrıldığını açıkladı. Dündar yaptığı açıklamada, "tv100 kanalından ayrılma kararı aldık. TV 100 yönetimine bugüne kadar sağlamış oldukları editoryal bağımsızlık nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
tv100 ekranlarında 'Haftanın Panaroması' programını sunan Uğur Dündar, Twitter'dan yaptığı açıklamayla kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.
"tv100'DEN AYRILMA KARARI ALDIK"
Dündar yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşim Mine Özbek ile, yaklaşık 3 aydır, "Haftanın Panoraması" programını ekrana getirdiğimiz tv100 kanalından ayrılma kararı aldık. TV 100 yönetimine bugüne kadar sağlamış oldukları editoryal bağımsızlık nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Usta gazetecinin henüz hangi kanalla anlaşacağı belli olmazken Halk TV'den ayrılan İsmail Saymaz'ın ve İpek Özbey'in Sözcü TV'ye geçmesi dikkat çekti.