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Yerel

Bir türlü akıllanmıyorlar! Polis baskınında yakalandılar

Kütahya'da bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, kumar oynayan şahısları yakaladı. 11 kişiye toplam 50 bin lira para cezası kesildi.

2020-04-25 12:26:00 -
Bir türlü akıllanmıyorlar! Polis baskınında yakalandılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, mahkeme kararıyla baskın düzenlenen evde, 11 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 50 bin lira para cezası kesildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri, 11 kişiyi kumar oynarken suç üstü yakaladı.

Bu kişilere, 'kumar oynamak' ile 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 50 bin lira para cezası kesildi. Ev sahipleri V.T. ve H.B. hakkında ayrıca kumar oynatmak suçundan soruşturma başlatıldı.

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