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Spor Bir transfer daha! Suudi Arabistan Türkiye’den kopardı
Spor

Bir transfer daha! Suudi Arabistan Türkiye’den kopardı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 10:43:00 -
Bir transfer daha! Suudi Arabistan Türkiye’den kopardı

Konyaspor, Polonyalı kanat oyuncusu Konrad Michalak’ın Suudi Arabistan 1. Lig ekibi Ohod Club’e transfer olduğunu açıkladı.

Konyaspor, Polonyalı kanat oyuncusu Konrad Michalak’ın Suudi Arabistan 1. Lig ekibi Ohod Club’e transfer olduğunu açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Ohod Club, futbolcumuz Konrad Michalak'ın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor’umuza geldiği günden bu yana başarılı performans gösteren Michalak'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

2021-2022 sezonunda takıma katılan Michalak, Konyaspor formasıyla çıktığı 73 maçta 5 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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