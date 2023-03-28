Bir terör örgütü daha CHP'nin sloganıyla Kılıçdaroğlu için oy çağrısı yaptı!
Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasındaki "Açalım kızıl sancağı geçsin yezitlerin çağı" sloganını afiş haline getiren terör örgütü THKP-C, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine dikkat çekerek oy çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmalarına devam ederken kullandığı "Açalım kızıl sancağı geçsin yezitlerin çağı" dikkat çekti. Millet İttifakı'nın kullandığı slogan, siyasi partilerin yanı sıra terör örgütleri tarafından da kullanılıyor.
İlk olarak Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Erkan Baş tarafından kullanılan bu söylem, siyasetten terör örgütlerine kadar sıçradı. Terör örgütü THKP-C, bu söylemi afiş haline getirdi ve Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine dikkat çekerek oy çağrıları yaptı.
Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından terör örgütü elebaşlarından peş peşe tebrik mesajları gelmişti. PKK elebaşı Karasu, yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Millet İtttifakı'na destek vermişti.