0553 313 94 23

Bir taşla 2 kuş vurmak istiyor! Hem muhtar hem de belediye başkanı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olan Menderes Koçak, köyünde de muhtarlığa aday olduğunu söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:28
Bir taşla 2 kuş vurmak istiyor! Hem muhtar hem de belediye başkanı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kızılca köyünde yaşayan Menderes Koçak, köyde muhtarlığa, ilçede de belediye başkanlığına aday oldu.

Sandıklı ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olan Menderes Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikametgah adresinin Kızılca köyü olmasından dolayı burada da muhtar adayı olduğunu söyledi.

Gördüğü rüya üzerine aday olduğunu ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"Her ikisini de alacağım"

"1999 yılından beri bağımsız milletvekili adayı, bağımsız belediye başkan adayı ve muhtar adayı olarak toplam 15 seçime girdim. Bugüne kadar şanssızlıktan dolayı seçilemedim ama bu sefer seçimlerde her ikisini de alacağım. İkisini de kazanmam halinde belediye başkanlığını tercih edeceğim. Aday olmak istemiyordum ama aday olduğumu rüyamda gördüm. Rüyam üzerine bu sene de aday olmaya karar verdim. Sandıklı'da bağımsız belediye başkanı adayıyım ve ikamet ettiğim Kızılca köyünden de muhtar adayı oldum."

"Gece yarılarına kadar uyumadığım zaman oluyor"

Sandıklı’da 10 bin kişilik iş imkanı sağlayacağı vaadinde bulunan Koçak, ilçedeki işsizlik sorununun çözüleceğini savundu.

Koçak, "Benim fabrikam yok. Hazırladığım plan proje ile işsiz gençlerimize burs vereceğim ve gençler kendi işlerinin patronları olacak. Seçim çalışmalarım yoğun geçiyor. Bazen akşamları yorgunluktan uykumu kaçırıyorum. Gece yarılarına kadar uyumadığım zaman oluyor. Sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyorum. Boş zamanlarımda da köye giderek orada çalışmalarımı yürütüyorum." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:28
  1. Afyonkarahisar
  2. Sandıklı
  3. Menderes Koçak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tayland'da eski Başbakan Abhisit'ten "anayasada değişiklik" vurgusu
    1. Tayland'da eski Başbakan Abhisit'ten..
    2. "Koca çınarlara" müzik ve pastalı terapi
    3. Cinayet sanıkları yeniden hakim..
    4. Şırnak şehidine son görev
    5. Milli Eğitim Bakanı Selçuk,..
    6. Manavgat’ta ıslanan halı kavgası kanlı..
    7. "Ekonomimizin aktörlerini dinlemek..
    8. Mal varlığını açıklayan Başkan Babaş:..
    9. "Hobi Terapi Köyü" protokolü imzalandı
    10. Vali Çakacak’ın Nevruz mesajı
    11. İnegöl’deki gergin gece davasında..
    12. Yunanistan'a kaçacaklardı! Yakalandılar
    13. Başkan Ataç şehit aileleri ve..
    14. Deprem bölgesi havadan görüntülendi
    15. Kulp ilçesinde 96 milyona mal olan..
    16. "İran halkı, başkalarının kendi..
    17. Merkezi yönetim brüt borç stoku 1..
    18. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Sanki..
    19. Malkoç, “Biz tarihimizi unutsak da..
    20. Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı..
    21. Yayladağı’nda "Çanakkale Ruhu" sergisi
    22. "Körfez krizi bölgenin ve dünyanın..
    23. Bir ülke daha açıkladı: Boeing 737 Max..
    24. İngilizlerin yüzde 90'ı Brexit..
    25. Bozüyük’te 17 noktada ücretsiz internet
    26. Başkan Acar: "Türkiye’nin en yetenekli..
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Tarsus’ta 73 şehit ailesine tapuları..
    29. Rektör Çomaklı’nın Acıpayam depremi..
    30. Bakan Yardımcısı Nebati: “Ekonomik..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"