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Gündem Bir tarım arazisi daha yandı
Gündem

Bir tarım arazisi daha yandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan 130 dönüm arazi yandı. Meydana gelen yangın büyük uğraşların ardından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 18:10:00 -
Bir tarım arazisi daha yandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 130 dönüm arazi yandı.

Olay, öğleden sonra Muratlı’nın İnanlı Mahallesi'nde İnanlı merasında meydana geldi. İddiaya göre, saat 14.10 sıralarında iş makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın, 40 dönüm civarı buğday ekili olmak üzere toplam 130 dönüm alana sıçradı.

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekiplerine, kırsal mahalle sakinleri ve jandarma da yardım etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında toplamda 130 dönüm arazi yandı.

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