  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bir tanesinde minnacık dürüstlük varsa cevap versin... Soylu’nun soysuzluğa isyanı!
Siyaset

Bir tanesinde minnacık dürüstlük varsa cevap versin... Soylu’nun soysuzluğa isyanı!

Yeniakit Publisher
2023-11-25 10:55:00 - 2023-11-25 10:59:46
Bir tanesinde minnacık dürüstlük varsa cevap versin... Soylu’nun soysuzluğa isyanı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Soylu’nun soysuzluğa isyanı!" başlıklı yazısı...

Türkiye'de vatanseverleri hedef alan bir kitle olduğunu söyleyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki haberlere değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türkiye’de vatansever insanları, algı operasyonları ile gözden düşürmek isteyen bir ekip var..

Gerçeklerin bambaşka olduğunu bildikleri halde..

Vatansever insanları, mafya düzenine destek vermekle suçluyorlar..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gerçekte ise, mafya düzenini kurutmak için geceli gündüzlü çalışan insanları, mafyadan aldıkları çarpıtılmış bilgilerle suçluyorlar..

Çeteleri bitirmek için teknolojinin tüm imkanlarını seferber eden insanları, hedef tahtasına koyuyorlar..

Ki, mafyanın önü açılsın, çeteler yaşamaya devam etsin..

Bunun için saldırıyorlar..

Suçluyorlar..

Yargısız infaz yapmaya kalkıyorlar..

Hiç laga luga etmeden..

Net ifadelerle..

Hem de, hedef tahtasına konulan İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaşımından, gerçekleri aktarıp, iftira atanlara hodri meydan diyelim..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Süleyman Soylu'dan Yerlikaya ziyaretinin ardından 'birlik' mesajı!
Süleyman Soylu'dan Yerlikaya ziyaretinin ardından 'birlik' mesajı!

Gündem

Süleyman Soylu'dan Yerlikaya ziyaretinin ardından 'birlik' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!" target="_blank">
Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!
Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!

Siyaset

Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!

İsrail terörünün arkasında kim var? Süleyman Soylu açıkladı
İsrail terörünün arkasında kim var? Süleyman Soylu açıkladı

Gündem

İsrail terörünün arkasında kim var? Süleyman Soylu açıkladı

Süleyman Soylu'dan gazeteci Tolga Şardan'a soru: Bizimle ilgili 800’ün üzerinde yazı yazdınız ancak cezaevine girmediniz
Süleyman Soylu'dan gazeteci Tolga Şardan'a soru: Bizimle ilgili 800’ün üzerinde yazı yazdınız ancak cezaevine girmediniz

Gündem

Süleyman Soylu'dan gazeteci Tolga Şardan'a soru: Bizimle ilgili 800’ün üzerinde yazı yazdınız ancak cezaevine girmediniz

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Soylunun yanindayiz soyluya sahip cikmayanlara bizde sahip cikmayin soylu Anadolunun insanlarimiz in özlerindendir organikdir vatan millet İcin canini verir soyluya sahip cikmak vatanseverlikdir ♥️????????♥️

suç durumu varsa

eğer isnat edilen suçlar yoksa sayın eski bakan avukatları aracılığıyla gerekli suç duyurusunda bulunmalı gerekli adli işlemler yapılır
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Başkan Erdoğan ’stratejik’ mesaj verdi: 100’ü geçen kasıtlı yalan haberi ifşa ettik! Erdoğan’dan çarpıcı açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan ’stratejik’ mesaj verdi: 100’ü geçen kasıtlı yalan haberi ifşa ettik! Erdoğan’dan çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu: "Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan ha..
Estetik bağımlısı dünyaca ünlü isim: Bu uğurda iflas etti ama yine doktorun yolunu tuttu! 'Beden dismorfik bozukluğu' var
Medya

Estetik bağımlısı dünyaca ünlü isim: Bu uğurda iflas etti ama yine doktorun yolunu tuttu! 'Beden dismorfik bozukluğu' var

Yıllardır yaptırdığı estetikler yüzünden adı magazin sayfalarından düşmüyor. Bir zamanlar nasıl göründüğünü belki de kendisi bile unuttu. So..
Tübitak Başkanı Hasan Mandal açıkladı!
Teknoloji

Tübitak Başkanı Hasan Mandal açıkladı! "İlk kez yapıyoruz, ilk on ülkeden biri olacağız"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Geçmişte haberleşme uydusu üretme deneyimimiz yok..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23