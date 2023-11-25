Bir tanesinde minnacık dürüstlük varsa cevap versin... Soylu’nun soysuzluğa isyanı!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Soylu’nun soysuzluğa isyanı!" başlıklı yazısı...
Türkiye'de vatanseverleri hedef alan bir kitle olduğunu söyleyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki haberlere değindi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Türkiye’de vatansever insanları, algı operasyonları ile gözden düşürmek isteyen bir ekip var..
Gerçeklerin bambaşka olduğunu bildikleri halde..
Vatansever insanları, mafya düzenine destek vermekle suçluyorlar..
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Gerçekte ise, mafya düzenini kurutmak için geceli gündüzlü çalışan insanları, mafyadan aldıkları çarpıtılmış bilgilerle suçluyorlar..
Çeteleri bitirmek için teknolojinin tüm imkanlarını seferber eden insanları, hedef tahtasına koyuyorlar..
Ki, mafyanın önü açılsın, çeteler yaşamaya devam etsin..
Bunun için saldırıyorlar..
Suçluyorlar..
Yargısız infaz yapmaya kalkıyorlar..
Hiç laga luga etmeden..
Net ifadelerle..
Hem de, hedef tahtasına konulan İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaşımından, gerçekleri aktarıp, iftira atanlara hodri meydan diyelim..
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Siyaset
Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!