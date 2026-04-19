"Bir tane bile akrabam yok" demişti: Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi komşu belediyede gözaltında
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın belediye meclisinde sarf ettiği "Neyse ki benim bir tane bile akrabam bu belediyede çalışmıyor" sözleri, komşu ilçe Ataşehir’de patlak veren rüşvet operasyonuyla farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kendi belediyesinde akrabası olmadığını savunan Dedetaş’ın, birinci derece yakınlarının bir diğer CHP’li belediyede kritik görevlerde bulunduğu ortaya çıktı.
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik; ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet iddiasıyla düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Kendi belediyesinde değil, komşu belediyede müdür
Gözaltına alınan isimler arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın kayınbiraderi Basri Dedetaş’ın da yer alması kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Ataşehir Belediyesi’nde Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak görev yapan Basri Dedetaş’ın, rüşvet soruşturması kapsamında emniyete götürülmesi, "akraba kayırmacılığı yer mi değiştirdi?" sorusunu akıllara getirdi.
CHP'li belediyeler arasında "yakın mesai" trafiği
Siyasi kulislerde, CHP’li belediye başkanlarının tepki çekmemek adına kendi akrabalarını yönettiği belediyeler yerine, başka CHP’li belediyelere yerleştirdiği iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Hatırlanacağı üzere, benzer bir "yakın çevre" tartışması Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden de gündeme gelmiş; Yalım’ın özel hayatındaki yakın isimleri farklı bir belediyede görevlendirmişti. Dedetaş’ın "akrabam yok" diyerek liyakat vurgusu yaptığı bir dönemde, kayınbiraderinin bir başka CHP’li belediyede müdürlük yaparken yolsuzluk operasyonuna dahil olması, yerel yönetimlerdeki kadrolaşma modeli vatandaşlara "Yazıklar olsun size!" dedirtti.
Operasyonun kapsamı genişliyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu ve birçok birim müdürünün ifade işlemleri devam ediyor.