"Bir tane bile akrabam yok" demişti: Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi komşu belediyede gözaltında
"Bir tane bile akrabam yok" demişti: Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi komşu belediyede gözaltında

Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın belediye meclisinde sarf ettiği "Neyse ki benim bir tane bile akrabam bu belediyede çalışmıyor" sözleri, komşu ilçe Ataşehir’de patlak veren rüşvet operasyonuyla farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kendi belediyesinde akrabası olmadığını savunan Dedetaş’ın, birinci derece yakınlarının bir diğer CHP’li belediyede kritik görevlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik; ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet iddiasıyla düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Kendi belediyesinde değil, komşu belediyede müdür

Gözaltına alınan isimler arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın kayınbiraderi Basri Dedetaş’ın da yer alması kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Ataşehir Belediyesi’nde Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak görev yapan Basri Dedetaş’ın, rüşvet soruşturması kapsamında emniyete götürülmesi, "akraba kayırmacılığı yer mi değiştirdi?" sorusunu akıllara getirdi.

CHP'li belediyeler arasında "yakın mesai" trafiği

Siyasi kulislerde, CHP’li belediye başkanlarının tepki çekmemek adına kendi akrabalarını yönettiği belediyeler yerine, başka CHP’li belediyelere yerleştirdiği iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Hatırlanacağı üzere, benzer bir "yakın çevre" tartışması Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden de gündeme gelmiş; Yalım’ın özel hayatındaki yakın isimleri farklı bir belediyede görevlendirmişti. Dedetaş’ın "akrabam yok" diyerek liyakat vurgusu yaptığı bir dönemde, kayınbiraderinin bir başka CHP’li belediyede müdürlük yaparken yolsuzluk operasyonuna dahil olması, yerel yönetimlerdeki kadrolaşma modeli vatandaşlara "Yazıklar olsun size!" dedirtti.

Operasyonun kapsamı genişliyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu ve birçok birim müdürünün ifade işlemleri devam ediyor.

Üsküdar Belediye Meclisi'nde Skandal: Vatandaşlar Meclis Salonundan Çıkarılmak İstendi
Üsküdar Belediye Meclisi’nde Skandal: Vatandaşlar Meclis Salonundan Çıkarılmak İstendi

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler

CHP'li Üsküdar Belediyesinde "gölge başkan" skandalı! Rüşvet çarkı deşifre oldu: Belediye binasında gizli vesayet odası!
CHP'li Üsküdar Belediyesinde "gölge başkan" skandalı! Rüşvet çarkı deşifre oldu: Belediye binasında gizli vesayet odası!

Ahmet

Chp diye yanıp tutuşan millet sağolsun.
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gülistan Doku açıklamalarına tepki gösterdi. Özel'i yerin dib..
Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmesinin ardından parti yönetimine ve işleyişine yöne..
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye yönelik tehdit diline karşı sergilediği kararlı tutumu köşesine taşıdı. Özdemir..
