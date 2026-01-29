Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden fotoğraf sanatçısı, yazar Engin Uzun’dan hayata tutunan bir kitap “Rabbim Ne Olur Toparla Beni” okurla buluştu!

Yaşamın kırılganlığına, insanın korkularıyla yüzleşmesine ve ölüm ihtimalinin uyandırdığı derin farkındalıklara odaklanan eser, yalnızca bir hastalık hikâyesi değil; aynı zamanda sabır, şükür, tefekkür ve içsel direnişin edebi bir tanıklığı olarak öne çıkıyor. Kitap, bir eşin, bir babanın ve elli yaşında bir adamın hayatına aniden giren müzmin bir hastalıkla birlikte başlayan sarsıcı süreci anlatıyor. Günlük hayatın sıradan akışı, bir anda belirsizlik, ağrı, kaygı ve ölüm düşüncesiyle bölünüyor. Uzun, bu zorlu yolculuğu süslü cümlelerin ardına saklamadan, yalın ve içten bir dille aktarıyor. Okur, satır aralarında yalnızca bir hastanın değil; ailesiyle, korkularıyla ve inancıyla yüzleşen bir insanın iç dünyasına tanıklık ediyor.

Acının içinden gelen samimi bir ses

“Rabbim Ne Olur Toparla Beni”, hastalıkla birlikte değişen ruh hâllerini, insanın kendisiyle yaptığı iç konuşmaları ve zamanın nasıl farklı aktığını güçlü bir gözlemle ortaya koyuyor. Saatlerin, günlerin, haftaların ve ayların birbirine karıştığı bu süreçte; korku, kaygı, teslimiyet ve umut iç içe geçiyor. Kitap, yalnızca hastalara değil; hasta yakınlarına ve sağlıklı bireylere de empati kurma imkânı sunan bir anlatı dili taşıyor.

Eserde yer alan “Bu satırları yazarken hâlâ ağrılarım var. Ama artık kaçmıyorum. Kendimden, hastalığımdan, korkumdan... Bir şey öğrendim: İnsan ağlamayı bile erteleyebiliyor. Ama bazen ağlamamak, ağlamaktan daha çok yoruyor. Eğer bir gün bu satırları okuyan olursa şunu bilsin isterim: Ben güçlü görünmeye çalışmadım. Sadece çocuklarımın önünde yıkılmamaya çalıştım. Ve eğer ağlayacaksanız... Lütfen ardımdan ağlayın. Benim yanımdayken değil'' bu ifadeler yazarın iç dünyasını çarpıcı biçimde yansıtıyor.

Engin Uzun, kitabına ilişkin yaptığı açıklamada “Söz uçar, yazı kalır denir. Ben de zamana bir not düşmek istedim. Bugünün telaşına, yarının belirsizliğine, insanın kendi kendine verdiği sözlere karşı sessiz ama kalıcı bir not… Bu kitabın satırları bir iddiada bulunmuyor, bir tanıklığı aktarıyor. ‘Bunu mutlaka böyle yapın’ demiyor. Sadece şunun altını çiziyor: ‘Ben böyle fark ettim.’” Uzun’un bu yaklaşımı, eseri didaktik bir metin olmaktan uzaklaştırarak, okuru düşünmeye ve kendi iç yolculuğuna çıkmaya davet ediyor. Kitap, okura hazır cevaplar sunmak yerine, yaşamın kırılganlığı üzerine derin sorular sorduruyor'' ifadelerini kullandı.

Aileye adanmış bir teşekkür

Yazar, bu zorlu süreçte yanında olan ailesine de kitabında özel bir yer ayırıyor. Özellikle eşi Neşe’ye ve çocuklarına duyduğu minneti açık bir dille ifade eden Uzun, eşinin korkularını büyütmeden yükü birlikte taşıdığını, çocuklarının ise ona her gün yeniden hayata tutunma sebebi verdiğini vurguluyor. Bu yönüyle kitap, yalnızca bireysel bir mücadeleyi değil, aile bağlarının iyileştirici gücünü de gözler önüne seriyor.

“Rabbim Ne Olur Toparla Beni”, modern hayatın hızına karşı yavaşlamayı, durup düşünmeyi ve insanın kendi iç sesiyle yüzleşmesini öneren bir metin olarak dikkat çekiyor. Ölüm ihtimali karşısında hayatın anlamını yeniden sorgulatan eser, okura “yaşıyor olmak” kavramını daha derinlikli bir yerden düşünme fırsatı sunuyor. Aile Yayınları’ndan çıkan kitap, edebiyatın şifa veren gücüne inanan, gerçek yaşam hikâyelerinden beslenen samimi metinleri seven okurlar için dikkat çekici bir okuma alternatifi olarak raflardaki yerini aldı.