Akit’e konuşan Pakize Akbaba’dan Özgür Özel’e salvolar: Atatürk’ün gölgesinde PKK’yı destekliyorlar

ÇINAR DEMİR ANKARA

Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba, son günlerde Suriye’de yaşananlar ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulundu. DEM Parti’nin terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için Suriye’deki YPG/SDG’ye silah bırakması için telkinde bulunmadığı halde Suriye ordusu karşısında zor durumda kalan terör örgütüne destek ziyaretinde bulunmasını eleştiren Akbaba, “PKK 30 tane silah bırakıp göz boyadı. Silah falan bırakmadı PKK. Biz görüyoruz. Tiyatro oynadılar. Mangal yakıp iki üç tahta parçası yaktılar. Çocuk bile inanmaz. Bunlar zaten Türkiye düşmanı, vatan haini teröristler. Bunları bu kadar öne çıkarıp söz verilmesine razı değiliz. Kimi kandırıyorlar? Kan davasında bile barış sağlanıyor. Sonrasında acı yaşanmaması için barış yapılıyor kan davalarında bile. PKK 55 bin kişiyi asker, polis, sivil, bebek demeden kurşuna dizdi. Kadınları da hedef aldı, çocukları da hedef aldı. Bunların barışla, demokrasiyle ne alakası var? Kürtler en başlara kadar Cumhurbaşkanlığına kadar yükselebiliyor. Milletvekili oluyor. Bakan oluyor. Daha ne istiyorsunuz Türkiye’den. Türkiye’de bir şey kalmadı. Şimdi Suriye köklerini kazımak için bunlara operasyon başlatınca ağlamaya başladılar. Şivan Perver denilen o PKK’lı sanatçı bozuntusu Amerika onları terk edince ağlıyor. Siz bugünleri görecektiniz. Siz Türkiye’ye kurban olun” diye konuştu.

“ATATÜRK’ÜN KOLTUĞU ÖZGÜR ÖZEL’E HARAM OLSUN!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in YPG-SDG’ye tam destek verdiği açıklamasına tepki gösteren Akbaba, “Suriye tamam saldırdı YPG/SDG’ye. Özgür Özel’e sormak lazım. Atatürk’ün adını bile kullanmıyor. Atatürk’ün gölgesinde PKK’lılara destek veriyor bu adam. PKK Türkiye’de çoluk çocuk bebek demeden insanları katlederken niye onlara sesini çıkarmadın? Şimdi Suriye ordusu oradaki terör örgütünü vururken de sesini çıkarmasın. PKK Türkiye’de hendekler, tüneller kazarak saldırınca sesini çıkarmayanlar için şimdi Suriye’deki PKK barış güvercini mi oldu? Peki, bizim şehit olan çocuklarımızın umut hakkı nerede kaldı? Benim çocuğumun düğünü olacaktı. Özgür Özel zaten başta ‘Türkiyeliyim’ diye çıktı ortaya. Ona da inanmıyorum. Özgür Özel’in, CHP’li belediyelerin Suriye’deki terör örgütüne yardım göndermeye ilişkin açıklaması, PKK’ya, Pervin Buldan’a hoş görünsün, belki bir iki oy oradan alırım amacıyla hareket ettiğini gösteriyor. Koltuk sevdası için. Atatürk’ün koltuğu Özgür Özel’e haram olsun. Adalet Masası’nı gelip Ankara’da CHP’nin önünde açacağım. Atatürk’ün koltuğuna sahip çıkıyorsa çıksın, çıkmıyorsa çeksin gitsin” ifadelerini kullandı.

“DEM PARTİLİlerin MAAŞLARI ZEHİR ZIKKIM OLSUN!”

Pakize Akbaba, Meclis çatısı altında PKK ve uzantısı olan örgütlere destek verilmesini içine sindiremediğini belirterek, “DEM Partili milletvekillerine verilen maaşlar zehir zıkkım olsun. Boğazlarına dursun. Hepsinin çocukları Amerika’da okuyor. Ben çocuklarımı hangi okula vereceğim diye çaresiz kalıyorum. Servis parasını bile veremiyorum. Ben bu vatana evlat vermişim. Terörü destekleyenlerin mecliste olmasını istemiyoruz. Bunların Müslümanla, Kürt’le ne alakası var. Allah, kanlarla kurulan o Meclis’in ahını onlara koymasın. PKK’nın sloganlarını Meclis’te haykırıyorlar. 600 tane milletvekili var. Onlara engel olmayanlara yazıklar olsun. Özgür Özel onlara ne dedi? Atatürk’ün koltuğu Özgür Özel’e haram olsun. Adalet Masası’nı gelip Ankara’da CHP’nin önünde açacağım. Atatürk’ün koltuğuna sahip çıkıyorsa çıksın, çıkmıyorsa çeksin gitsin” ifadelerini kullandı.

“HERKES KOLTUK SEVDASINDA”

Suriye’deki yaşananlar karşısında sessiz kalan milliyetçi partileri de eleştiren Akbaba: “İyi Parti, Zafer Partisi çok milliyetçilik yapıyorlardı. Şimdi niye Suriye’deki olaylara bir şey söylemiyorlar? Milliyetçilik lafta kalmamalı. Eğer milliyetçiyse, Atatürkçüyse, vatanını, milletini, şehidini, gazisini seviyor, sayıyorsa bu tür durumlarda ortaya çıkıp konuşmaları lazım. Siyasette hiçbirinden ümidim yok. Herkes koltuk sevdasında” dedi.