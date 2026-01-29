  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya'da demografik kriz: Doğumlar azaldı, ölümler arttı! Nüfus 5 yıl sonra ilk kez düştü İşte şimdi olanlar olacak: Uduokhai Beşiktaş'a kaldı Uçuş ağı genişleyecek : AJet’te 3 yeni hat geliyor İşte şimdi dengeler değişecek: Türkiye işgal edilmek istenen ülkeye savaş uçaklarını ve helikopterlerini yolladı Sessiz sedasız iş bitiyor... Fenerbahçe'nin 18'lik hazinesi! İstanbul'a getirdi, imzayı attıracak Bakanlık açıkladı! Milli sporcular için başvuru süreci başlıyor Foseptik çukuruna düşen genç kız canından oluyordu Yeni torba kanun yürürlükte: İşte hayatımızı değiştirecek maddeler Canan Karatay 'Ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı! Şok sözler...
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi
AA Giriş Tarihi:

Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi

"HD 137010 b" isimli aday gezegenin yüzey sıcaklığı eksi 70 dereceye kadar düşebildiği için yaşama elverişli olup olmadığı tartışılıyor

#1
Foto - Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi

Gök bilimciler, boyutu Dünya'ya yakın, 355 günde yörüngesini tamamlayan ve yıldızının "yaşanabilir kuşakta" bulunma ihtimali yüzde 50 olan bir gezegen adayı keşfetti.

#2
Foto - Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi

Avustralya, İngiltere, ABD ve Danimarka'dan gök bilimcilerin keşfettiği yeni gök cisminin bazı özelliklerinin Dünya ile benzerlik göstermesi dikkat çekti.

#3
Foto - Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi

Araştırma ekibi, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kepler Uzay Teleskobu'nun 2017'de K2 misyonunda topladığı verilerden yola çıkarak "HD 137010 b" isimli aday bir gezegen keşfetti.

#4
Foto - Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi

Bu cismin, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde döndüğünü ve Dünya'dan yalnızca yüzde 6 daha büyük boyuta sahip olduğunu tespit eden gökbilimciler, aday gezegenin yörüngesini 355 günde tamamladığını belirledi.

#5
Foto - Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi

Araştırmacılar, aday gezegenin yörüngesinde döndüğü yıldızın "yaşanabilir kuşakta" bulunduğu ihtimalinin yüzde 50 olduğuna dikkati çekti

#6
Foto - Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi

146 ışık yılı uzaklıkta bulunan aday gezegenin, teleskopla ayrıntılı gözlem yapmak için yeterince yakın konumda yer aldığını belirtti.

#7
Foto - Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi

Öte yandan, yıldızının Güneş'e kıyasla daha soğuk ve daha sönük olduğunu belirleyen araştırmacılar, bunun sonucunda HD 137010 b'nin yüzey sıcaklığının Mars'a benzediğini ve eksi 70 santigrat dereceye kadar düşebileceğini belirledi.

#8
Foto - Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi

Keşfedilen bu gökcismini, öte gezegen olarak tanımlamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Araştırmanın detayları, "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı
Gündem

Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye ilk koşan isimlerden biri olan Rus Doktor Yanna Vlasova, Türkiye'nin Adıya..
Enerjide Diyarbakır’ın Ayak Sesleri
Ekonomi

Enerjide Diyarbakır’ın Ayak Sesleri

Diyarbakır, enerjide önemli bir güç merkezi olmaya hazırlanıyor.
Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat
Gündem

Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu yaptığı basın açıklamanda, yapılan hırsızlıları görmezden gel..
Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?
Gündem

Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?" başlıklı yazısı...
Antalya'da deprem!
Gündem

Antalya'da deprem!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi
Gündem

İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi

İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, bölgedeki gerilimi tırmandıracak bir hamle yaparak İsrail ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23