Taraftar mutluluktan havaya uçacak! Galatasaray Torreira için kararını verdi

Galatasaray, iç transferde istikrarı koruma hedefiyle hareket ediyor ve önemli isimlerden Lucas Torreira için yeni bir sözleşme adımı atmayı planlıyor. Daha önce Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'in sözleşmelerini uzatan Galatasaray, şimdi de Torreira'nın sözleşmesini uzatmayı ve garanti ücretini artırmayı planlıyor.

Galatasaray, iç transfer hamlelerine devam ederken Lucas Torreira için yeni bir sözleşme adımı atmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN TORREIRA İÇİN YENİ KARAR

Sarı-kırmızılı yönetim, takımın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Lucas Torreira hakkında önemli bir karar aldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de istikrarı koruma hedefiyle hareket ediyor.

SIRADAKİ İMZA TORREIRA'DAN

Galatasaray daha önce Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'in sözleşmelerini uzatırken, Barış Alper Yılmaz ve Teknik Direktör Okan Buruk'un ücretlerinde iyileştirmeye gitmişti. Sabah'ın haberine göre, iç transferde sıradaki imzanın Lucas Torreira'dan gelmesi bekleniyor.

 

GARANTİ ÜCRETİ YENİDEN ARTACAK

2022 yazında Galatasaray kadrosuna katılan Lucas Torreira, 2024 yılında sözleşmesini uzatmış ve 2.7 milyon euro olan garanti ücreti 3.5 milyon euroya yükselmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin, Uruguaylı orta saha oyuncusunun garanti ücretinde yeniden artış yapmayı planladığı öğrenildi.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Teknik heyetin performansından son derece memnun olduğu Torreira'nın, Galatasaray'ın orta saha kurgusundaki kilit rolü nedeniyle bu adımın atıldığı ifade ediliyor.

