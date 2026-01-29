  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?
Gündem

Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?" başlıklı yazısı...

Duruşmalarda ne oluyor, ne bitiyor. Kim, hakkındaki suçlamaya ne cevap veriyor, kim neleri gizliyor, kim neleri cevapsız bırakıyor..

Bunların her birini, sadece yazılı olarak değil, görsel olarak da kamuoyunun bilme hakkı olduğunu düşünüyorum..

Bu çerçevede, prensip olarak, duruşmaların canlı olarak yayınlanmasının önünü açacak bir düzenleme yapılması fikrine ben de katıldığımı belirtmiştim..

Yine de, bu düzenlemenin gecikmeli de olsa yapılıp, bundan sonraki süreçlerde canlı yayın yapılmasının doğru olacağı kanaatimi belirtiyorum..

Ama şu veya bu sebeple, bu düzenleme henüz yapılmadığı aşamada..

 

Mevcut kanuna aykırı davrananlar için savcılığın “soruşturma açılmıştır” açıklaması, istismar ediliyor.

Sanki duruşmalarda gösterilmesi istenmeyen olaylar yaşanıyormuş, savcılık da bunun için soruşturma açmış gibi algı yapıyorlar..

Buyrun, bizler “adil şahitler” olarak.

Duruşmalarda yaşananları aktaralım.

 

“Hayır, yalan söylüyorsunuz, o anlattığınız olay, aslında şöyle gerçekleşti” diyenlere, köşemizi açacağımız taahhütünde de bulunarak, ilk iki günün değerlendirmesini yapalım..

Adanalıların bir ayrıcalığı var. Zeydan Karalar da onu ifade ediyor.

Aslında bu sözden bile, suça, suç niteliğinde kanuna aykırılıklara ne kadar meyyal olduklarını itiraf ediyorlar ama..

Tahminlerle, şahsi değerlendirmelerle vakit geçirmeyelim.

Sadede gelelim.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

