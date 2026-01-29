Canan Karatay 'Ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı! Şok sözler...
Her söylediği olay olan, her demeci şok etkisi oluşturan Canan Karatay'dan o kuruyemiş için bir flaş açıklama daha geldi...
İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, ülkemizin ithal ettiği bazı kuruyemişlerin insan sağlığını tehdit edebileceği konusunda uyardı.
Canan Karatay, yurt dışından getirilen kaju ve brezilya cevizine, depolarda daha uzun süre muhafaza edilebilmeleri için endüstriyel bir gaz olan bromür gazının sıkıldığını söyledi.
Bromür gazı, yalnızca solunduğu zaman bile zehirlenmelere yol açabilir. Ayrıca gözde, ciltte ve akciğerlerde de kalıcı hasara neden olabilir.
Bu iki kuruyemişin ilaçlı olduğunu öne süren Karatay, ''Ben hayatımda bir kere yememişimdir. Fındık, fıstık varken neden kaju yiyeyim'' dedi.
Anavatanı Brezilya ve Hindistan olan kaju, yüksek kalori içermesi nedeniyle kilo problemine yol açabilir.
Alerjik reaksiyonları da tetikleyebilen kajuyu, fıstık alerjisi olanların tüketmemesi tavsiye edilir.
