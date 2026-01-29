  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya'da demografik kriz: Doğumlar azaldı, ölümler arttı! Nüfus 5 yıl sonra ilk kez düştü İşte şimdi olanlar olacak: Uduokhai Beşiktaş'a kaldı Uçuş ağı genişleyecek : AJet’te 3 yeni hat geliyor İşte şimdi dengeler değişecek: Türkiye işgal edilmek istenen ülkeye savaş uçaklarını ve helikopterlerini yolladı Sessiz sedasız iş bitiyor... Fenerbahçe'nin 18'lik hazinesi! İstanbul'a getirdi, imzayı attıracak Bakanlık açıkladı! Milli sporcular için başvuru süreci başlıyor Foseptik çukuruna düşen genç kız canından oluyordu Yeni torba kanun yürürlükte: İşte hayatımızı değiştirecek maddeler Canan Karatay 'Ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı! Şok sözler...
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Canan Karatay 'Ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı! Şok sözler...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Canan Karatay 'Ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı! Şok sözler...

Her söylediği olay olan, her demeci şok etkisi oluşturan Canan Karatay'dan o kuruyemiş için bir flaş açıklama daha geldi...

#1
Foto - Canan Karatay 'Ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı! Şok sözler...

İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, ülkemizin ithal ettiği bazı kuruyemişlerin insan sağlığını tehdit edebileceği konusunda uyardı.

#2
Foto - Canan Karatay 'Ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı! Şok sözler...

Canan Karatay, yurt dışından getirilen kaju ve brezilya cevizine, depolarda daha uzun süre muhafaza edilebilmeleri için endüstriyel bir gaz olan bromür gazının sıkıldığını söyledi.

#3
Foto - Canan Karatay 'Ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı! Şok sözler...

Bromür gazı, yalnızca solunduğu zaman bile zehirlenmelere yol açabilir. Ayrıca gözde, ciltte ve akciğerlerde de kalıcı hasara neden olabilir.

#4
Foto - Canan Karatay 'Ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı! Şok sözler...

Bu iki kuruyemişin ilaçlı olduğunu öne süren Karatay, ''Ben hayatımda bir kere yememişimdir. Fındık, fıstık varken neden kaju yiyeyim'' dedi.

#5
Foto - Canan Karatay 'Ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı! Şok sözler...

Anavatanı Brezilya ve Hindistan olan kaju, yüksek kalori içermesi nedeniyle kilo problemine yol açabilir.

#6
Foto - Canan Karatay 'Ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı! Şok sözler...

Alerjik reaksiyonları da tetikleyebilen kajuyu, fıstık alerjisi olanların tüketmemesi tavsiye edilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı
Gündem

Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye ilk koşan isimlerden biri olan Rus Doktor Yanna Vlasova, Türkiye'nin Adıya..
Enerjide Diyarbakır’ın Ayak Sesleri
Ekonomi

Enerjide Diyarbakır’ın Ayak Sesleri

Diyarbakır, enerjide önemli bir güç merkezi olmaya hazırlanıyor.
Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat
Gündem

Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu yaptığı basın açıklamanda, yapılan hırsızlıları görmezden gel..
Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?
Gündem

Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?" başlıklı yazısı...
Antalya'da deprem!
Gündem

Antalya'da deprem!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi
Gündem

İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi

İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, bölgedeki gerilimi tırmandıracak bir hamle yaparak İsrail ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23