Adisyonda sürpriz son! Restoranlarda kuver ve servis ücreti dönemi bitiyor

Yeni düzenlemeye göre, restoran ve kafelerde hesaplamalar kapı girişinde, menüde veya işletmenin internet sitesinde ilan edilen en düşük fiyat üzerinden yapılacak. Böylece tüketicinin bütçesi dışında kalan ek ücretlerle karşılaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SERVİS, KUVER VE MASA ÜCRETİ YASAKLANIYOR

Hazırlanan düzenleme kapsamında;

servis bedeli,

kuver ücreti,

masa bedeli,

garsoniye veya benzeri adlar altında yemek ve içecek dışında herhangi bir ek ücretin adisyona yansıtılması yasaklanacak. Tüketici, sadece sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek.

TURİSTİK MEKÂNLARDA YAYGIN UYGULAMA

Hürriyet.com'dan Aysel Alp'in haberine göre, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Göksu, masa ve servis ücreti uygulamalarının özellikle turistik işletmelerde daha sık görüldüğünü belirtti. Bu uygulamaların dünyanın birçok ülkesinde yaygın olduğunu ifade eden Göksu, sektörün düzenlemeye yaklaşımını da değerlendirdi.

“BAHŞİŞ GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANMALI”

Göksu, hizmet bedeli ve bahşiş uygulamalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yüzde 10 hizmet bedeli ya da bahşiş, müşteri ile garson arasında gönüllülük esasına dayanır. Bahşiş bizim kültürümüzde vardır ancak zorunlu değildir. Kuver ücreti ise ekmek, su ve masada kullanılan bazı ürünler için alınan bir kalemdi. Her işletmede uygulanmıyordu fakat tüketiciyi rahatsız eden bir unsurdu. Bakanlığın bu uygulamayı kaldırma kararına saygı duyarız.”

TÜKETİCİ HAKLARINDA ŞEFFAFLIK ARTACAK

Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte restoran ve kafelerde fiyat şeffaflığının artması, tüketici şikâyetlerinin azalması ve hesap karmaşasının ortadan kalkması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, bu adımla tüketicinin korunmasını ve adil fiyatlandırmanın yaygınlaşmasını amaçlıyor.