  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın mesajına cevap geldi! İran: Karşılık vermeye hazırız FED faiz kararını açıkladı İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi İran'dan ABD'ye sert misilleme uyarısı! Eller tetikte bekliyoruz Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı Ünlülere yönelik soruşturma! 12 kişinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı Öğrenciler ve veliler dikkat! Bu illerde sömestr tatili uzayabilir İBB kreşinde istismar skandalı patladı! AK Parti'den İBB yönetimine sert tepki Suriye'den Kürtlere müjde Beştepe'de kritik güvenlik zirvesi! MGK'dan "Terörsüz Türkiye" vurgusu yükseldi
Ekonomi Adisyonda sürpriz son! Restoranlarda kuver ve servis ücreti dönemi bitiyor
Ekonomi

Adisyonda sürpriz son! Restoranlarda kuver ve servis ücreti dönemi bitiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adisyonda sürpriz son! Restoranlarda kuver ve servis ücreti dönemi bitiyor

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde tüketicilerin en çok şikayet ettiği "beklenmedik hesap" sorununa kökten çözüm getiriyor. Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılacak yeni düzenleme ile adisyonlara yansıtılan kuver, servis ücreti, garsoniye ve masa bedeli gibi tüm ek kalemler tamamen yasaklanıyor.

Yeni düzenlemeye göre, restoran ve kafelerde hesaplamalar kapı girişinde, menüde veya işletmenin internet sitesinde ilan edilen en düşük fiyat üzerinden yapılacak. Böylece tüketicinin bütçesi dışında kalan ek ücretlerle karşılaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

 

SERVİS, KUVER VE MASA ÜCRETİ YASAKLANIYOR

Hazırlanan düzenleme kapsamında;

  • servis bedeli,
  • kuver ücreti,
  • masa bedeli,

garsoniye veya benzeri adlar altında yemek ve içecek dışında herhangi bir ek ücretin adisyona yansıtılması yasaklanacak. Tüketici, sadece sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek.

 

TURİSTİK MEKÂNLARDA YAYGIN UYGULAMA

Hürriyet.com'dan Aysel Alp'in haberine göre, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Göksu, masa ve servis ücreti uygulamalarının özellikle turistik işletmelerde daha sık görüldüğünü belirtti. Bu uygulamaların dünyanın birçok ülkesinde yaygın olduğunu ifade eden Göksu, sektörün düzenlemeye yaklaşımını da değerlendirdi.

 

“BAHŞİŞ GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANMALI”

Göksu, hizmet bedeli ve bahşiş uygulamalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yüzde 10 hizmet bedeli ya da bahşiş, müşteri ile garson arasında gönüllülük esasına dayanır. Bahşiş bizim kültürümüzde vardır ancak zorunlu değildir. Kuver ücreti ise ekmek, su ve masada kullanılan bazı ürünler için alınan bir kalemdi. Her işletmede uygulanmıyordu fakat tüketiciyi rahatsız eden bir unsurdu. Bakanlığın bu uygulamayı kaldırma kararına saygı duyarız.”

 

TÜKETİCİ HAKLARINDA ŞEFFAFLIK ARTACAK

Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte restoran ve kafelerde fiyat şeffaflığının artması, tüketici şikâyetlerinin azalması ve hesap karmaşasının ortadan kalkması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, bu adımla tüketicinin korunmasını ve adil fiyatlandırmanın yaygınlaşmasını amaçlıyor.

"Dezenflasyon sürecek" diyen MB Başkanı Karahan: Sıkı para politikasına devam…
“Dezenflasyon sürecek” diyen MB Başkanı Karahan: Sıkı para politikasına devam…

Ekonomi

“Dezenflasyon sürecek” diyen MB Başkanı Karahan: Sıkı para politikasına devam…

Aziz İhsan Aktaş davası sürüyor! Gönderilen paraya ilginç savunma
Aziz İhsan Aktaş davası sürüyor! Gönderilen paraya ilginç savunma

Gündem

Aziz İhsan Aktaş davası sürüyor! Gönderilen paraya ilginç savunma

Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi
Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi

Gündem

Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi

"Yanımda para yok" dedi! 20 bin liralık kıyafetle buhar oldu
“Yanımda para yok” dedi! 20 bin liralık kıyafetle buhar oldu

Yaşam

“Yanımda para yok” dedi! 20 bin liralık kıyafetle buhar oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23