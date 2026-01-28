  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Özgür Özel’den ‘Sezgin Tanrıkulu’ talebine red: CHP’nin ulusalcı Kemalistleri utanacak mı şimdi?
Gündem

Özgür Özel’den ‘Sezgin Tanrıkulu’ talebine red: CHP’nin ulusalcı Kemalistleri utanacak mı şimdi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özgür Özel’den ‘Sezgin Tanrıkulu’ talebine red: CHP’nin ulusalcı Kemalistleri utanacak mı şimdi?

CHP’de "değişim" adı altında başlayan tasfiye süreci, partiyi tam bir kaosun eşiğine sürükledi. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan cezaevinde gün saydığı, Özgür Özel’in ise eriyen oylar karşısında çaresiz kaldığı bir dönemde, Genel Merkez’den skandal bir itiraf geldi. Sezgin Tanrıkulu’nun partiye zarar veren söylemlerinden rahatsız olanların "Uyarın" talebini elinin tersiyle iten Özel, "O konuşmasın, bu konuşmasın oyu nereden alacağız? Kemal Bey’in yüzde 48’ine ulaşamıyoruz" diyerek CHP’nin düştüğü siyasi sefaleti gözler önüne serdi.

Özgür Özel'in bir sivil toplum kuruluşunu kabulünde 'Kürt meselesi' kapsamında verdiği demeçler nedeniyle Sezgin Tanrıkulu'nu uyarması için telkinde bulunanlara "O konuşmasın, bu konuşmasın, oyu nereden alacağız, Kemal Bey'in aldığı yüzde 48'e ulaşamıyoruz" dediği iddia edildi.

CHP'de değişim sancısı hala devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel etrafında birleşen parti içi muhaliflerin Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini tasfiye süreci, büyük kırılmalara ve kaosa neden oldu.

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu 1 yıla yakın süredir cezaevindeyken dışarıda kalan Özel ve ekibi de partinin oylarını eritti.

Bu kapsamda Ankara kulislerinde dolaşan bir söylenti, durumu en iyi şekilde özetliyor.

Bülent Gürsoy'un X hesabından aktardığına göre Özgür Özel, bir sivil toplum kuruluşu heyetini makamında kabul etti.

"TANRIKULU'NU UYAR PARTİYE ZARAR VERİYOR"

Özel, makamında sohbet konu kongre takvimine gelince, "O tarihte Kürt meselesi kapsamında Demokrasi ve Toplumsal Barış Konferansı'nda olacağım." ifadesini kullanıyor.

Bunun üzerine Özel'in misafirleri, "Genel Başkanım, Sezgin Tanrıkulu'nun konuşmaları partiye çok zarar veriyor, uyarsanız, dikkat etse." telkininde bulunuyor.

"KEMAL BEY'İN YÜZDE 48'İNE ULAŞAMIYORUZ"

Özgür Özel de buna karşı, "O konuşmasın, bu konuşmasın, oyu nereden alacağız, Kemal Bey'in aldığı yüzde 48'e ulaşamıyoruz." cevabını veriyor.

Konuklar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 48 oyun milliyetçiler sayesinde alındığını iddia edince Özel, itiraz ediyor.

"MİLLİYETÇİLER DEĞİL KÜRTLER OY VERDİ"

Özel, "Olur mu, Güneydoğu'da yüzde 70'e varan oylar aldı, onlar olmasaydı yüzde 48 nereden olacaktı?" şeklinde cevap veriyor.

