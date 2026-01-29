  • İSTANBUL
Gündem Batı Yaka'da zulüm bitmiyor! Bedevi köyünde evleri ateşe verdiler
Gündem

Batı Yaka'da zulüm bitmiyor! Bedevi köyünde evleri ateşe verdiler

İşgal altındaki Batı Yaka'nın Kudüs yakınlarında bulunan Hallet es-Sidre bedevi yerleşkesi, fanatik İsrailli yerleşimcilerin vahşi saldırısına sahne oldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Yaka'da bedevi topluluklarının yaşadığı Hallet es-Sidre'de bazı evleri ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Kudüs Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsraillilerin Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas köyü yakınlarındaki Hallet es-Sidre bölgesine baskın düzenlediğini aktardı.

Buna göre, yolları trafiğe kapatan fanatik gruptakiler, Filistinlilere ait bazı evleri ateşe verdi. İsrail güçleri de saldırıların ardından birkaç askeri araçla bölgeye baskın düzenledi.

Son dönemlerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan baskınlarında, Filistinliler ve yabancı aktivistlerden çok sayıda kişi yaralandı.

Evlerin ve ahırların yıkıldığı, araçların ateşe verildiği bu olaylarda, bölgedeki güneş panelleri ile güvenlik kameraları tahrip edildi veya yağmalandı.

