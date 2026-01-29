Kolombiya lideri, Latin Amerika ülkelerine birlik çağrısında bulundu ABD'ye karşı tek yumruk

  • İSTANBUL
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini eleştirerek Latin Amerika ülkelerinden birlik olunması çağrısında bulundu. Petro, "Caracas'ın veya Amerika kıtasındaki herhangi bir ülkenin, ne kuzeyde ne de güneyde füzelerle hedef alınmasını istemiyoruz. Halklarımız tarihi öyle bir şekilde şekillendirdi ki kendimizi Latin Amerika ve Karayip medeniyeti olarak görmeye başlamalıyıZ" ifadelerini kullandı.

Petro, Panama'da Latin Amerika ve Karayipler Kalkınma Bankası (CAF) tarafından düzenlenen "Latin Amerika ve Karayipler Uluslararası Ekonomik Forumu" açılışında konuştu.

ABD'nin ismini anmadan Venezuela'ya yapılan askeri müdahaleyi hatırlatan Petro, "Caracas'ın veya Amerika kıtasındaki herhangi bir ülkenin, ne kuzeyde ne de güneyde füzelerle hedef alınmasını istemiyoruz. Halklarımız tarihi öyle bir şekilde şekillendirdi ki kendimizi Latin Amerika ve Karayip medeniyeti olarak görmeye başlamalıyız, çeşitlilik gösteren, son derece farklı ancak birbirine bağlı bir medeniyet." ifadelerini kullandı.

Petro, uluslararası sorunlara dikkati çekerek, uyuşturucu kaçakçılığı, iklim krizi ve çatışmaların tırmanması gibi küresel tehditlere karşı koymanın tek yolunun bölgesel entegrasyondan geçtiğini savundu. 

Latin Amerika'nın asıl gücünün füzeler ya da paradan gelmediğini vurgulayan Petro, "Gerçek zenginlik, yaşamda, doğada, kültürel çeşitlilikte ve dünyaya savaş yerine barışçıl bir alternatif sunabilme arayışındadır. Parçalara ayrılıp yalnızlaşmaya razı mı olacağız, yoksa gerçek bir birlik mi kuracağız?" sorusunu yöneltti.

Latin Amerika ve Karayipler Uluslararası Ekonomik Forumu'na Kolombiya'nın yanı sıra Brezilya, Panama, Bolivya, Jamaika, Ekvador, Guatemala devlet başkanları ve Şili'nin seçilmiş Devlet Başkanı Jose Antonio Kast katıldı.

