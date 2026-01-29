Kılıçdaroğlu’ndan daha başarısız

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkahramanı olduğu hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, fuhuş, uyuşturucu skandalları CHP’nin oy oranını jet hızıyla düşürdü. Bu düşüşü önleyemeyen emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’in kapalı kapılar ardında “Kemal Bey’in aldığı yüzde 48’e ulaşamıyoruz” itirafı da gündeme bomba gibi düştü. Şişirme anketlere atıfta bulunarak CHP’nin birinci parti olduğu yalanını dillendirip duran Özel’in bu itirafına fondaşların çıkışları tuz biber ekti. İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan’ın art arda yapılan mitingleri eleştirmesinin ve “Çıkıp ‘Yiğidim, aslanım’ romantizmiyle insanları motive edemiyorsun” ifadesini kullanmasının şoku devam ededursun yazar görünümlü CHP militanı Mine Kırıkkanat’ın Özel’i etiketlediği paylaşımında, “Gönderilerinize RT’lerin ve beğenilerin ne kadar azaldığını farkında mısınız? Sosyolojik analiz yeteneğiniz sıfır. Onlarca miting yapıyor, milyonlarca insan karşısında konuşuyor, kendinizi paralıyorsunuz ama boşuna. Çünkü halkı okuyamıyorsunuz. Şu söylemlerinizin hepsi, size bağlanan umutları tek tek kırıyor. Yıllardır Meclis’e demirleyip sokaktan kopunca işte böyle oluyor. Yazık, çok yazık” diye yazması şaşkınlığa yol açtı. Kırıkkanat’ın paylaşımının ardından Özel ve ekibinin suskunluğa bürünmesi dikkatten kaçmadı.

Delegelere pavyon köşelerinde rüşvet vererek Genel Başkan olan Özel’in, Kılıçdaroğlu’nun oy oranına erişilemediğinden yakınması ve fondaş taifesinin gerginliğini dışa vurması halkın hırsızlığa, yolsuzluğa prim vermediğini ortaya koydu.

Araştırmacılar da İmamoğlu’nun döndürdüğü dolapların bir bir ifşa edilmesiyle CHP’nin artan kan kaybını Özel’in boş çığlıklarının ve provokasyon girişimlerinin durduramadığını aktardılar. İyice itibarsızlaşan Özel için yeni bir hezimetin kapıda olduğunu kaydettiler. “CHP’nin günahları örtme, düzmece anketlere sarılma, yalanlara bel bağlama, sokakları kaşıma stratejisiyle iktidar olma imkânı yok” dediler.

CHP, oy oranını tekrar artıramayacak

Akit’e konuşan SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan, şunları söyledi; “CHP, 31 Mart mahalli seçimlerinde aldığı oyları koruyamadı. İstanbul, Antalya, Adana, Adıyaman belediyelerinde patlak veren skandallar bunda önemli rol oynadı. Bu belediyeler, bir dönem şaibe odağı olan İSKİ’yi andırır oldu. CHP’nin 31 Mart mahalli seçimlerinde elde ettiği imkânı iyi kullanamadığı için oy oranı gerileme trendine girdi. Belli ki bu trend devam edecek. CHP, oy oranını tekrar artıramayacak.

31 Mart mahalli seçimlerinde ekonomi belirleyici olmuştu. CHP’nin lehine bir tablo belirmişti. Ancak bu tablo korunmadı. Akabinde İmamoğlu, Yavaş ve Özel’in Cumhurbaşkanı adaylığı yarışı başladı. Özel, sinsi planla İmamoğlu ve Yavaş’ı ekarte etti. Kendi adaylığının önünü açma gayretine girdi lâkin yeterli bulunmadı. İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili ihbarlar, itiraflar malum. Hâliyle olan CHP’ye oldu. Yolsuzluk iddiaları ve davalar CHP’yle alâkalı algıyı kötüleştirdi. Özel, her yöntemi denedi lâkin bu algıyı iyileştiremedi.

Zannımca Özel, kendini CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Bunu CHP Genel Başkanı olmasına bağlıyor. Ancak kendine itimat edilmediğini, kredisini tükettiğini anlayamıyor. Siyaseti okuyamıyor. Başarılı olmadığını idrak edemiyor. Kanımca birileri uyarmış olmalı ki Kılıçdaroğlu’nun elde ettiği yüzde 48 oy oranına erişemediğini itiraf etme durumunda kaldı.”