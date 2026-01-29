Yeni torba kanun yürürlükte: İşte hayatımızı değiştirecek maddeler

Düzenleme kapsamında ayrıca asgari ücret işveren desteği artırılırken, e-skuter işletmeciliği için yeni denetim mekanizmaları ve çeşitli kanunlarda teknik değişiklikler hayata geçirildi. Buna göre, Kanun'un 1. maddesi ile Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla relationları kesilebilecek. Sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler, 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak.