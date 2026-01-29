  • İSTANBUL
Yeni torba kanun yürürlükte: İşte hayatımızı değiştirecek maddeler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni torba kanun yürürlükte: İşte hayatımızı değiştirecek maddeler

Meclis’ten geçen dev düzenleme yasalaştı. En düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye sabitlenirken, işverenlere verilen asgari ücret desteği artırıldı. Aday memurlar için ise "disiplin" kriterleri en üst seviyeye çıkarıldı.

#1
Foto - Yeni torba kanun yürürlükte: İşte hayatımızı değiştirecek maddeler

Türkiye, yeni bir yasal döneme uyandı. 23 Ocak’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete’de yayımlanarak tüm maddeleriyle hayata geçti. İşte milyonların bilmesi gereken o kritik başlıklar

#2
Foto - Yeni torba kanun yürürlükte: İşte hayatımızı değiştirecek maddeler

Türkiye’nin ekonomi ve çalışma hayatında köklü değişiklikler öngören yeni torba kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığından aday memurların disiplin süreçlerine, işveren desteklerinden e-skuter denetimlerine kadar geniş bir yelpazeyi Milyonları ilgilendiren torba kanun yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 20 bin lira olurken, işveren desteği 1270 liraya çıkarıldı. Aday memurlar için ise disiplin şartları ağırlaştırıldı.

#3
Foto - Yeni torba kanun yürürlükte: İşte hayatımızı değiştirecek maddeler

Düzenleme kapsamında ayrıca asgari ücret işveren desteği artırılırken, e-skuter işletmeciliği için yeni denetim mekanizmaları ve çeşitli kanunlarda teknik değişiklikler hayata geçirildi. Buna göre, Kanun'un 1. maddesi ile Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla relationları kesilebilecek. Sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler, 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak.

#4
Foto - Yeni torba kanun yürürlükte: İşte hayatımızı değiştirecek maddeler

E-SKUTER İŞLETMECİLERİNE SIKI DENETİM Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetleyebilme, aykırılık tespiti halinde sorumlulara idari para cezasına dair tutanak düzenleyebilme yetkisi verildi.

#5
Foto - Yeni torba kanun yürürlükte: İşte hayatımızı değiştirecek maddeler

EMEKLİ AYLIĞI VE İŞVEREN DESTEĞİNDE ARTIŞ Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle de yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi. Kanunla, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

#6
Foto - Yeni torba kanun yürürlükte: İşte hayatımızı değiştirecek maddeler

DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TBMM Genel Kurulunda 23 Ocak'ta kabul edilen Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da ve İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda da değişiklikler öngörüyordu.

