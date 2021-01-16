Bir sosyal medya devi daha Türkiye kararını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, LinkedIn'in Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurdu. Sayan, "Reklam yasağı uygulamasının Resmi Gazete'de yayımlanmasına günler kala Linkedın de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı" dedi. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri nedeniyle mutlu olduklarını belirten Sayan, "Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Artık direkt muhataplarına iletecek"

Sayan, süreçle ilgili olarak da şunları kaydetti: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları gibi taciz, siber zorbalık, taklit hesap, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi şikayetlerini artık direkt muhataplarına iletecek. Sağlayıcılarda vatandaşlarınızın taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacak.