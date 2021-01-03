Bir siz eksiktiniz! KYK Borçluları Hareketi adlı bir grup Ankara'ya yürüme kararı aldı

KYK borçlusu bir grup genç, borçlarının silinmesi talebi ile Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu.

KYK Borçluları Hareketi

5,5 milyon KYK borçlusunu temsil ettiğini öne süren gençler, KYK Borçluları Hareketi adı ile bir oluşum kurduklarını ifade etti. Grup adına açıklamalarda bulunan bir genç, henüz yürüyüş tarihini belirlemediklerini ifade ederken, "Eğer borçlarımız silinmezse Türkiye'nin dört bir tarafından birleşe birleşe Ankara'ya yürüyeceğiz." dedi.

Yeni Yaşam bile destek verdi

Vergi yapılandırma, işsizlik sebebi ile borç erteleme gibi birçok yöntem varken Ankara'ya yürüyerek eylem yapacağız diyen gençlere; Yeni Yaşam, Birgün, Cumhuriyet, Halk Tv gibi medya kuruluşları ile CHP, HDP, Sol Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi destek verdi.