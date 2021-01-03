  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bir siz eksiktiniz! KYK Borçluları Hareketi adlı bir grup Ankara'ya yürüme kararı aldı
Gündem

Bir siz eksiktiniz! KYK Borçluları Hareketi adlı bir grup Ankara'ya yürüme kararı aldı

Üniversite döneminde devletten kredi alan bir grup genç, vergi yapılandırması başta olmak üzere mevcut birçok yola başvurmak yerine Ankara'ya yürüyerek protesto edeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 19:57:00 -
Bir siz eksiktiniz! KYK Borçluları Hareketi adlı bir grup Ankara'ya yürüme kararı aldı

KYK borçlusu bir grup genç, borçlarının silinmesi talebi ile Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu.

KYK Borçluları Hareketi

5,5 milyon KYK borçlusunu temsil ettiğini öne süren gençler, KYK Borçluları Hareketi adı ile bir oluşum kurduklarını ifade etti. Grup adına açıklamalarda bulunan bir genç, henüz yürüyüş tarihini belirlemediklerini ifade ederken, "Eğer borçlarımız silinmezse Türkiye'nin dört bir tarafından birleşe birleşe Ankara'ya yürüyeceğiz." dedi.

Yeni Yaşam bile destek verdi

Vergi yapılandırma, işsizlik sebebi ile borç erteleme gibi birçok yöntem varken Ankara'ya yürüyerek eylem yapacağız diyen gençlere; Yeni Yaşam, Birgün, Cumhuriyet, Halk Tv gibi medya kuruluşları ile CHP, HDP, Sol Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi destek verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da ipler kopuyor! Ölümcül darbe...
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da ipler kopuyor! Ölümcül darbe...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Melikşah'ı tuzağa düşüren Romalı komutan Markus, sultana doğru m..
AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Siyaset

AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Dağ, "Bizde sonuçlar 24 Haziran'daki tablo ile..
Zaman değişse de zihinleri değişmiyor! Bayrakçı'dan skandal böşörtüsü yorumu
Gündem

Zaman değişse de zihinleri değişmiyor! Bayrakçı'dan skandal böşörtüsü yorumu

CHP'nin değişmezi olan başörtüsüne karşı takındığı tavır bir kez daha kendini gösterdi. SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, Başörtülü bir Cumhur..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay