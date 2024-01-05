  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bir sigara grubuna daha zam geldi
Ekonomi

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-05 10:20:00 -
Bir sigara grubuna daha zam geldi

JTI ve Philip Morris grubunun ardından BAT grubunda yer alan sigara markalarına 1 ila 3 lira arasında zam gelirken, satışlar yarından itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Sigara tiryakilerini üzecek zamlar gelmeye devam ediyor.

Zararlarına rağmen tüketim rekoru kıran sigaraya, geçtiğimiz yıl boyunca 23 TL zam yapılmıştı.

Yeni yılla birlikte fiyat listeleri bir kez daha güncelleniyor.

JTI ve Philip Morris grubunda yer alan sigaralara gelen zamların ardından bir grubun daha fiyatları arttı.

PAKET BAŞINA 3 TL ZAM
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAT grubunda yer alan sigaralara paket başı 1 ila 3 lira arasında zam yapıldı.

Güncel fiyatlar, 5 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

EN UCUZ SİGARA 50 TL OLDU

Son zamla birlikte gruplar arasında en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıktı.

En pahalı sigara ise 60 TL arasından satılmaya başlandı.

Sigara, böbrek kanseri riskini artırıyor
Sigara, böbrek kanseri riskini artırıyor

Sağlık

Sigara, böbrek kanseri riskini artırıyor

Elektronik sigara kullananlar dikkat
Elektronik sigara kullananlar dikkat

Sağlık

Elektronik sigara kullananlar dikkat

Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!

Sağlık

Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!

Oysa sigarayı bıraktırmak için çıkmıştı!
Oysa sigarayı bıraktırmak için çıkmıştı!

Sağlık

Oysa sigarayı bıraktırmak için çıkmıştı!

Sigara bırakmayı isteyenlere müjdeyi verdi! 3. günde bıktım dedirtti...
Sigara bırakmayı isteyenlere müjdeyi verdi! 3. günde bıktım dedirtti...

Aktüel

Sigara bırakmayı isteyenlere müjdeyi verdi! 3. günde bıktım dedirtti...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23