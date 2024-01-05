Bir sigara grubuna daha zam geldi
JTI ve Philip Morris grubunun ardından BAT grubunda yer alan sigara markalarına 1 ila 3 lira arasında zam gelirken, satışlar yarından itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek.
Sigara tiryakilerini üzecek zamlar gelmeye devam ediyor.
Zararlarına rağmen tüketim rekoru kıran sigaraya, geçtiğimiz yıl boyunca 23 TL zam yapılmıştı.
Yeni yılla birlikte fiyat listeleri bir kez daha güncelleniyor.
JTI ve Philip Morris grubunda yer alan sigaralara gelen zamların ardından bir grubun daha fiyatları arttı.
PAKET BAŞINA 3 TL ZAM
ÖNE ÇIKAN VİDEO
BAT grubunda yer alan sigaralara paket başı 1 ila 3 lira arasında zam yapıldı.
Güncel fiyatlar, 5 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.
EN UCUZ SİGARA 50 TL OLDU
Son zamla birlikte gruplar arasında en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıktı.
En pahalı sigara ise 60 TL arasından satılmaya başlandı.