Bir sendika daha asgari ücret kararını kamuoyu ile paylaştı! İşte istedikleri rakam...

*Öz İplik-İş Sendikası’ndan dikkat çeken asgari ücret talebi geldi. Sendikal programları kapsamında Çorlu’da gazeteciler ile bir araya gelen Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, asgari ücrete ikinci zam tartışmaları ile ilgili, “Asgari ücretin 7 bin 500 TL olması gerekmektedir.” dedi.

Türkiye’nin yüksek enflasyon sarmalı içine girdiğini, dar ve sabit gelirli vatandaşların nefesinin kesildiğini ifade eden Ay, “TÜİK rakamlarına göre yüzde 70’in üzerinde bir enflasyon söz konusu. Gerçekte maalesef daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Böyle durumlarda, sıkıntılı zamanlarda, yüksek enflasyonda geliri artmayan, hep enflasyona ezilen kesim sabit gelirliler oluyor.” diye konuştu.

Yüzde 50 zam buhar oldu

Yılbaşında asgari ücrete getirilen yüzde 50 oranındaki zammın, olumsuz ekonomik göstergeler nedeniyle buhar olduğunu belirten Ay, sendikalarının talep ettikleri asgari ücret artışı ile ilgili şunları söyledi: “Geçmiş yıllara baktığımızda asgari ücretin 2013 yılında net 437 dolar olduğunu görüyoruz. Bugün asgari ücret net 437 dolar seviyelerine gelirse 2013 yılındaki nefes alma durumunu yakalamış oluruz. Bu da bugünün verileriyle net 7 bin 500 TL dolaylarına denk geliyor. Neden asgari ücreti dolar biriminden söylüyoruz, çünkü biz tükettiğimizi dolar bazlı tüketiyoruz.”