SON DAKİKA
Bir sen eksiktin İtalya! 4 savaş gemisi yola çıkıyor!
Bir sen eksiktin İtalya! 4 savaş gemisi yola çıkıyor!

Bir sen eksiktin İtalya! 4 savaş gemisi yola çıkıyor!

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Giuseppe Berutti Bergotto, bölgedeki çatışmaların ardından dünya ekonomisinin can damarı olan Hürmüz Boğazı’nı yeniden güvenli hale getirmek için dev bir hamle yapacaklarını duyurdu. Devlet televizyonuna konuşan Bergotto, boğazdaki mayın tehdidini temizlemek amacıyla 2’si mayın tarama gemisi olmak üzere toplam 4 gemiden oluşan bir filoyu bölgeye göndermeye hazırlandıklarını ilan etti. İtalya, stratejik su yolunda seyrüsefer özgürlüğünü tesis etmek için Batılı müttefikleriyle omuz omuza hareket edecek.

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Giuseppe Berutti Bergotto, çatışma sona erdikten sonra Hürmüz Boğazı’nı temizleme amacıyla uluslararası misyon çerçevesinde 2 mayın tarama gemisi de dahil olmak üzere 4 gemiyi bölgeye göndermeyi planladıklarını ifade etti.

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Giuseppe Berutti Bergotto, devlet televizyonuna Hürmüz Boğazına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bergotto, İtalya’nın Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme çalışmalarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu, ancak İtalyan mayın tarama gemilerinin ateşkes sırasında veya taraflar arasındaki çatışma sona erdikten sonra bölgeye gönderebileceğini belirtti. Bergotto, "Plan, 2 mayın tarama gemisi, 1 refakat gemisi ve 1 lojistik gemisinden oluşan grubu içeriyor. Elbette yalnız hareket etmiyoruz. Uluslararası bir koalisyonun parçasıyız ve diğer ülkeler de mayın temizleme gemileri gönderecek" dedi. Bergotto İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda’nın da mayın temizleme kapasitesine sahip olduğunu aktardı. Bergotto, İtalyan gemilerinin kuzeybatıdaki La Spezia limanından yola çıkacağını ve bölgeye ulaşmalarının yaklaşık 4 hafta süreceğini söyledi.

İtalya’nın şu anda hizmette 8 mayın tarama gemisi bulunuyor.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarına kadar dünya petrolünün ve sıvılaştırılmış doğal gazın yaklaşık 5’te 1’i Hürmüz Boğazı’ndan geçiyordu. İtalya da dahil olmak üzere 10’dan fazla ülke, şartlar elverdiğinde Hürmüz Boğazında güvenli geçişi sağlamak için oluşturulacak uluslararası misyona katılacaklarını açıklamıştı.

taner hekimoğlu

Hem ABD tavır alacaksın, hem emrine gireceksin.

Dostum Trump bizden ne isteyecek acaba.

İnşallah bir kara savaşı olmaz,o zaman bizden asker ister..
