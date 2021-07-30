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Gündem Bir şehirde daha ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Gündem

Bir şehirde daha ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Bursa'da 1 Eylül'e kadar vatandaşların ormanlık alanlara girişinin yasaklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 17:20:00 -
Bir şehirde daha ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Bursa'da 1 Eylül'e kadar vatandaşların ormanlık alanlara girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında toplanan Bursa Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, yangınlarla mücadele konusunda 7 maddelik tedbir kararı aldı.

Bu kapsamda, Bursa sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-1 Eylül'de yetkililer haricindeki vatandaşlar giremeyecek.

Yerleşik mahalle halkı hariç olmak üzere vatandaşların gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında ATV, UTV, motosiklet ve benzeri vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı-çadırsız kamp yapmaları, mangal ve semaver yakmaları yasak olacak.

Bursa ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire alanlarında, Uludağ Milli Park sahasında 30 Temmuz-1 Eylül'de saat 19.00'dan sonra ertesi sabah 07.00'ye kadar mangal, semaver ve benzeri ateş yakılmasına, Çobankaya-Bakacak yol boyunca araç park edilmesine, ormana girilmesine, kamp veya piknik yapılmasına izin verilmeyecek.

Tüm belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.

Orman Kanunu'nun 31 ve 32. maddesi kapsamındaki mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına izin verilmeyecek.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

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