  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şakaysa komik, gerçekse daha komik! Aksaray Belediyesi'nden olay paylaşım: Kupamızı gören haber versin

İETT şoförü otobüsü yol ortasında bırakıp gitti

Polonya tüm dünyaya ilan edip bu kararını duyurdu: Moldova'ya 6 uçak dolusu mühimmat, silah! Milyonlarca dolar

Fransa yeni iş birliklerine işaret etti! Türkiye çağrısı, teklifi: Zorlukları aşabiliriz! Çok ama çok önemli kararını duyurdu

Dünyaca ünlü dev otomtiv şirketi CEO'sunun kaçırılması davasında yeni flaş karar! Sıcak gelişme yaşandı

DİSK'in asgari ücret teklifi belli oldu! Bu rakam işverenleri ayağa kaldırır

Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta ısrarlı! CHP'de MYK'nın tamamı istifa etti

Çinli maden şirketinin projesine tepki

Her tahmini tutan Mert Başaran açık açık işaret etti! Sakın dolar almayın, onun yerine bunu alın

“Erbakan Hoca’nın çocukları ihanet etti” diyen Karamollaoğlu’na sert çıkış
Sosyal Medya Bir seçim zaferinin ardından! Sosyal medya bu karikatürlerle çalkalanıyor...
Sosyal Medya

Bir seçim zaferinin ardından! Sosyal medya bu karikatürlerle çalkalanıyor...

Yeniakit Publisher
2023-06-01 22:00:00 - 2023-06-01 22:13:17
Bir seçim zaferinin ardından! Sosyal medya bu karikatürlerle çalkalanıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs zaferinden sonra sosyal medyada paylaşılan bir karikatür 2023 seçimini özetledi.

Milyonlarca kişi tarafından resmedilen karikatürde, bir tahterevalli yer aldı.

Tahterevallinin bir ucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan otururken, diğer ucunda ise karşısında topyekün birleşen iç ve dış siyasi figürler oturuyor.

Erdoğan'ın 13. seçim zaferini anlatan işte o tahterevalli:

Misvak Dergisi'nden iftiracıya kapak gibi karikatür! "İftiracı Timur Soykan tutuklanmalı"
Misvak Dergisi'nden iftiracıya kapak gibi karikatür! "İftiracı Timur Soykan tutuklanmalı"

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Misvak Dergisi'nden iftiracıya kapak gibi karikatür! "İftiracı Timur Soykan tutuklanmalı"

CHP'li Öztrak'tan, karikatürlere konu olacak çıkış! Senin ağzın ne söylüyor böyle Faik
CHP'li Öztrak'tan, karikatürlere konu olacak çıkış! Senin ağzın ne söylüyor böyle Faik

Siyaset

CHP'li Öztrak'tan, karikatürlere konu olacak çıkış! Senin ağzın ne söylüyor böyle Faik

Charlie Hebdo dergisinden skandal Türkiye depremi karikatürü! Böyle kansızlık görülmedi
Charlie Hebdo dergisinden skandal Türkiye depremi karikatürü! Böyle kansızlık görülmedi

Gündem

Charlie Hebdo dergisinden skandal Türkiye depremi karikatürü! Böyle kansızlık görülmedi

İP’lileri çıldırtacak karikatür! CHP medyası Akşener'i fena tiye aldı
İP’lileri çıldırtacak karikatür! CHP medyası Akşener'i fena tiye aldı

Gündem

İP’lileri çıldırtacak karikatür! CHP medyası Akşener'i fena tiye aldı

Saadet Partisi bunu yutacak mı? Cumhuriyet’ten küstah karikatür ve manşet
Saadet Partisi bunu yutacak mı? Cumhuriyet’ten küstah karikatür ve manşet

Siyaset

Saadet Partisi bunu yutacak mı? Cumhuriyet’ten küstah karikatür ve manşet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23