Bir seçim zaferinin ardından! Sosyal medya bu karikatürlerle çalkalanıyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs zaferinden sonra sosyal medyada paylaşılan bir karikatür 2023 seçimini özetledi.
Milyonlarca kişi tarafından resmedilen karikatürde, bir tahterevalli yer aldı.
Tahterevallinin bir ucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan otururken, diğer ucunda ise karşısında topyekün birleşen iç ve dış siyasi figürler oturuyor.
Erdoğan'ın 13. seçim zaferini anlatan işte o tahterevalli:
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