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Dünya Bir sapkınlık da İngiliz BBC'den
Dünya

Bir sapkınlık da İngiliz BBC'den

En az Netflix'in Minnoşlar 'Cuties' dizi kadar tepki çeken bir dizi İlk Gün 'First Day' transeksüel bir çocuğu konu alıyor. Sapkın dizi İngiliz BBC'nin çocuk kanalında gösterime girdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 05:46:00 -
Bir sapkınlık da İngiliz BBC'den

12 yaşındaki bir transseksüel hakkında olan İlk gün 'First Day' isimli sapkın dizi BBC çocuk kanalında CBBC'de gösterime girdi.

Avustralya'da çekilen ve ilk olarak ABC'de gösterilen dört bölümlük Okulda ilk gün 'First Day' mini dizisi, geçen hafta 6 ila 12 yaşındakilere yönelik BBC TV kanalı CBBC'de yayınlanıyor.

Dizinin ana konusu okul müdürünün, 12 yaşındaki Hannah Bradford'a, yasal adıyla Thomas ismi üzerinden okula kaydolacaklarını, ancak yasal olmayan tüm belgelerde Hannah ismini kullanması üzerine ve Hannah'ın kimlik değişikliğiyle yaşadıklarını anlatıyor.

Öğretmenler ve veliler tepki gösteriyor

İngiltere'de birçok öğretmen ve veli dizinin bir çocuk kanalında gösterime girmesine büyük tepki gösterdi. Eğitmenler bu karakterin çocuklarda rol model olmasından korkuyor.

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