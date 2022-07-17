  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsveç'in iadesini durdurduğu FETÖ'cü terörist bakın kim çıktı

Ümit Özdağ'dan şok İmamoğlu iddiası! "Bunu yaptı" deyip açıkladı

Türkiye'den müthiş başarı! Yüzde 61 artırdı

Kurbana dil uzatan hadsize büyük şok! Ataol neye uğradığını şaşırdı

İsveç’te CHP gibi bir muhalefet, Ersan Şen gibi hukukçu olsaydı!

Bakan Soylu bayram tatillerindeki kaza oranlarını paylaştı

Arsa satın almak isteyenler sakın bu oyuna gelmeyin! Belediye Başkanı'ndan çok önemli uyarı

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu öldürüldü

Kılıçdaroğlu 'FETÖ'süz darbe mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti! CHP yandaşı medya ise 'üç maymun'u oynadı

Bahçeli'nin sözleri gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan çarpıcı paylaşım
Gündem Bir sağdan bir soldan! Hilal Kaplan Fatih Altaylı’yı haşat etti
Gündem

Bir sağdan bir soldan! Hilal Kaplan Fatih Altaylı’yı haşat etti

Habertürk'te köşe karalayan Fatih Altaylı, TRT'de yıllar önce yapılan ufak bir KJ hatasını yeni gibi paylaştı. Gazeteci Hilal Kaplan, Fatih Altaylı'ya anladığı dilden cevabı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 15:55:00 -
Bir sağdan bir soldan! Hilal Kaplan Fatih Altaylı’yı haşat etti

TRT'de 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili bir yayında KJ hatası yapıldı. 2017 senesindeki yayında, "15 Temmuz şehidi Bilal Özyıldırım Günaydın Haftasonu'nda" ifadesine yer verildi.

Habertürk'te köşe karalayan Fatih Altaylı, söz konusu KJ'yi yeni gibi servis etti.

Sosyal medya trollerine taş çıkaran Altaylı, "TRT iftiharla sunar. Dünyada bir ilk. 15 Temmuz şehidi canlı yayında ekranda." diye yazdı.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da Altaylı'ya gereken cevabı verdi. Kaplan, "Yazarı olduğu sitede para karşılığı haber yapıldığı ortaya çıkıyor. UberFiles’da şaibeli şekilde adı geçiyor. Çalıştığı kanalda spiker alın teriyle para kazanana tokat atıyor. Bunlara kör Altaylı, ta 2017’deki kj hatasını yeniymiş gibi paylaşıp TRT’yi hedef alıyor. Altaylı budur." ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın cevabının ardından Altaylı'nın paylaşımını sildiği görüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23