Bir sağdan bir soldan! Hilal Kaplan Fatih Altaylı’yı haşat etti
Habertürk'te köşe karalayan Fatih Altaylı, TRT'de yıllar önce yapılan ufak bir KJ hatasını yeni gibi paylaştı. Gazeteci Hilal Kaplan, Fatih Altaylı'ya anladığı dilden cevabı verdi.
TRT'de 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili bir yayında KJ hatası yapıldı. 2017 senesindeki yayında, "15 Temmuz şehidi Bilal Özyıldırım Günaydın Haftasonu'nda" ifadesine yer verildi.
Habertürk'te köşe karalayan Fatih Altaylı, söz konusu KJ'yi yeni gibi servis etti.
Sosyal medya trollerine taş çıkaran Altaylı, "TRT iftiharla sunar. Dünyada bir ilk. 15 Temmuz şehidi canlı yayında ekranda." diye yazdı.
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da Altaylı'ya gereken cevabı verdi. Kaplan, "Yazarı olduğu sitede para karşılığı haber yapıldığı ortaya çıkıyor. UberFiles’da şaibeli şekilde adı geçiyor. Çalıştığı kanalda spiker alın teriyle para kazanana tokat atıyor. Bunlara kör Altaylı, ta 2017’deki kj hatasını yeniymiş gibi paylaşıp TRT’yi hedef alıyor. Altaylı budur." ifadelerini kullandı.
Kaplan'ın cevabının ardından Altaylı'nın paylaşımını sildiği görüldü.