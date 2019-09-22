Bir saat önce aldığı otomobil kül oldu
Mersin'de, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücünün otomobili bir saat önce ikinci el olarak aldığı belirtildi.22 Eylül 2019 Pazar 14:51
Mersin'de, yeni alınan ikinci el otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.
Denizhan Günay idaresindeki 33 DOH 06 plakalı otomobilde Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
"Kullanılamaz hale geldi"
Alevleri gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücünün itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak aldığını söylediği öğrenildi.
YORUM YAZ