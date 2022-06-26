Bir saadet zinciri daha koptu! 'Para yatır, beğen, abone ol, kazan' vurgunu

"Saadet Zincirleri" üzerinden kurulan kolay para kazanma tuzağına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer ki sistem sosyal medya üzerinden "abone ol, beğen ve kazan" şeklinde.

Amerikan şirketi İnterpıblic Group (İPG) şirketinin adını kullanan dolandırıcılar, "Beğen-Kazan" adı verilen son vurgun sistemi ile çok sayıda insanın parasını alarak sırra kadem bastı.

Kolay yoldan para kazanma hırsının cazibesine kapılan vatandaşlar, "Beğen-Kazan" adı verilen son vurgun yönteminin kurbanı oldu.

Abone ol, video beğen ve kazan... Verilen vaat buydu ancak tatlı para hayali her zaman olduğu gibi yine kabusa döndü. Sisteme girenlerin tek yapmaları gereken kendilerine adresleri atılan Youtube hesaplarına abone olup kanaldaki videoları beğenmekti.

Bütün kolay para sistemlerinde olduğu gibi önce üyelere ödeme yapıldı. Zaman geçtikçe ödemeler aksamaya başladı ve çeşitli bahaneler uyduruldu. Sistemi kuran dolandırıcılar son bir vurgun için kullanıcılardan 2800 TL istedi.

Paraların ödeneceği vaadi ise büyük bir kandırmacadan ibaretti.

"Beğen-Kazan" sisteminde ne kadar mağdur olduğu ise henüz belli değil. Kullanıcılardan bazıları suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.