Bir Rus vatandaşı, insansız hava aracıyla birlikte gözaltına alındı!

Norveç'te 50 yaşındaki Rus vatandaşı, ülkenin herhangi bir yerinde uçurduğu düşünülen iki insansız hava aracıyla sınır kapısında gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Norveç ile Rusya arasındaki tek geçiş noktası olan Storskog Sınır Kapısı'nda rutin kontrol sırasında gümrük memurları, kimliği açıklanmayan Rus vatandaşının valizinde ​​iki insansız hava aracı ve birkaç elektronik depolama cihazı buldu.

11 Ekim'de gözaltına alınan kişinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından yürürlüğe giren yaptırımları ihlal ettiğinden şüphe duyuluyor.

Yasalara göre, Rus şirketleri veya vatandaşları tarafından işletilen uçakların "Norveç topraklarına inişi, kalkışı veya üzerinden uçması" yasak.

Gözaltına alınan kişinin avukatı Jens Bernhard Herstad, Dagbladet gazetesine yaptığı açıklamada, müvekkilinin insansız hava araçlarını uçurduğunu kabul ettiğini ancak Norveç'te ne yaptığını söylemeyi reddettiğini belirtti.

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl ise ülkesine karşı istihbarat tehdidinin olduğuna işaret ederek, "Olayla ilgili sonuç çıkarmak için çok erken." ifadesini kullandı.